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В 2020 году в ЕАЭС почти на половину сократилась издательская деятельность

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- Виктория Гунгер
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Объем импорта продукции обрабатывающей промышленности государств-членов в третьи страны снизился на 7,9%, в то время как за аналогичный период 2019 года был зафиксирован рост импорта на 2,2%. Такие данные приведены в докладе Евразийской экономической комиссии.

Так:

- в Армении - снижение на 24,1% (2019 год - рост на 5,3%);

- в Беларуси - снижение на 7,7% (2019 год - рост на 6,8%);

- в Казахстане - рост на 2,3% (2019 год - рост на 25,4%);

- в Кыргызстане - снижение на 41% (2019 год - снижение на 10%);

- в России - снижение на 8,3% (2019 год - рост на 0,1%).

Наращивание объемов импорта из третьих стран в январе-сентябре 2020 года произошло в 4 отраслях обрабатывающей промышленности, снижение - в 17 отраслях.

Положительные темпы прироста импорта зафиксированы в производстве электронно-оптической продукции (на 7%), производстве текстильных изделий (на 6,1%), производстве машин и оборудования (на 1,6%), а также прочих производствах обрабатывающей промышленности (на 1,5%).

В свою очередь наибольшим снижением объемов импорта характеризуются издательская деятельность (на 44,9%), автомобилестроение (на 28,8%), металлургия (на 24,6%), производство кокса и нефтепродуктов (на 22,7%), кожевенно-обувная промышленность (на 21,9%), производство прочих транспортных средств (на 15,5%), производство одежды (на 10,9%), а также фармацевтическая промышленность (на 10,5%).


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URL: https://www.vb.kg/395778
Теги:
импорт, ЕАЭС, Евразийский экономический союз, ЕЭК, Кыргызстан
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