Российские военные провели в КР акцию "Ремень безопасности"

Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) объединенной российской военной базы в Кыргызстане провели информационно-профилактическую акцию "Ремень безопасности". Цель ее - повышение дорожно-транспортной дисциплины у водителей воинских частей, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

В рамках акции военные автоинспекторы организовали пункты проверки автомобильного транспорта, выезжающего с территории военного городка и аэродрома российской авиабаза "Кант", расположенной в одноименной городе. При этом водителям разъясняли необходимость всегда пристегиваться ремнями безопасности и требовать этого же от своих пассажиров.

Такая акция за последние недели устраивается уже во второй раз. И призвана, как заявлено, выработать у участников дорожного движения отношения к ремням безопасности как к важнейшему элементу системы пассивной безопасности автомобилей.

В эти же дни сотрудники российских ВАИ и полиции на КПП авиабазы провели новогоднюю викторину на знание ПДД. Викторина была организована для военнослужащих-владельцев личного транспорта и их детей.

Авиабаза "Кант" структурно входит в состав 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа РФ и является авиационным компонентом Коллективных сил ОДКБ в Центральноазиатском регионе. На вооружении соединения стоят штурмовики Су-25СМ, модернизированные вертолеты Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в состав "Канта" входит подразделение беспилотной авиации малого и среднего радиуса, оснащенное современными многофункциональными комплексами беспилотной авиации "Орлан-10", подразделение военной полиции и военной автоинспекции.