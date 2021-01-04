Страны ОДКБ усилят борьбу с терроризмом

В наступившем году страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан – укрепят сотрудничество в противодействии современным вызовам и угрозам. Такое намерение было подтверждено в ходе 70-го заседания Постоянного совета ОДКБ, которое состоялось в канун наступления 2021 года в режиме видеоконференции.

Как сообщили в пресс-службе ОДКБ, был рассмотрен проект плана мероприятий по реализации решений сессии Совета коллективной безопасности от 2 декабря 2020 года. Теперь он направляется в министерства иностранных дел государств-партнеров.

Стороны обсудили ряда проектов политических заявлений, касающихся борьбы с терроризмом, запрещения разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения, усилий по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, обеспечения всеобъемлющей стабильности в мире. Работа над этими документами продолжится на последующих заседаниях Постоянного совета ОДКБ в 2021 году.

Также рассмотрен вопрос проведения консультаций экспертов заинтересованных ведомств по разработке соответствующих документов в области биологической безопасности.

" В 2020 году в ОДКБ был принят ряд важных стратегических документов по развитию системы коллективной безопасности в военной сфере, политическом сотрудничестве и совместном противодействии вызовам и угрозам. Укреплено взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Усилена миротворческая составляющая ОДКБ", - отметил в своем новогоднем поздравлении Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, который принял участие в заседании Постоянного совета ОДКБ.

"В 2021 году мы полны решимости и впредь отстаивать интересы государств – членов ОДКБ, защищать в них мир и стабильность, а также расширять сотрудничество с внешними партнерами. Убежден, что вместе мы сможем преодолеть любые вызовы и обеспечить коллективную безопасность на евразийском пространстве", - заявил генеральный секретарь ОДКБ.

Напомним, что на состоявшемся в декабре 2020 года очередном заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ было принято решение о формировании единого списка террористических организаций. Заседание прошло в режиме видеоконференции с участием делегаций всех шести государств – членов ОДКБ.

Постоянный Совет ОДКБ - орган, который занимается вопросами координации взаимодействия государств-партнеров в реализации решений, принимаемых органами организации, в период между сессиями Совета. Состоит из Постоянных и Полномочных представителей, назначаемых этими странами в соответствии с их внутригосударственными процедурами.