Темиркулов: И мировая безопасность может рухнуть, но мы прорвемся

Доктор политических наук Азамат Темиркулов рассказал "Вечерке", с какими геополитическими проблемами наша страна столкнется в будущем году.

- Те экономические и социальные трудности, с которыми столкнулись мир и в Кыргызстан, в следующем году никуда не денутся. Говорить о том, что нас в ближайшее время ждут какие–то улучшения в экономической среде, не приходится. Наоборот, судя по всему, наступит ухудшение ситуации, поскольку ко всему прочему добавятся еще проблемы мировой безопасности, архитектура которой постепенно разрушается, - считает Темиркулов.

- Та система, которая была выстроена после Второй мировой войны и развала СССР, сейчас полностью видоизменяется. Вследствие этого возникает глобальное напряжение, способное вызвать большой кризис в мировой системе безопасности. Начало этого кризиса мы чувствуем уже сегодня. Он выражается в обострении отношений между главными игроками, такими, как Соединенные Штаты, Китай и Россия. США и КНР давно ведут торговую войну, между ними то и дело разгораются дипломатические скандалы. В отношениях между США и Россией ситуация ухудшается еще интенсивнее. Недавно новый президент США Джо Байден заявил о том, что Россия переходит из разряда противников в разряд врагов, - говорит политолог.

Это напряжение между крупными державами создает эскалацию различных региональных конфликтов, таких, например, как в Нагорном Карабахе.

- Кроме того, сегодня нарастает напряжение между нашими ближайшими стратегическими партнерами - Россией и Казахстаном. Некоторые российские депутаты озвучили территориальные претензии в адрес РК. Понятно, что такие заявления не являются официальной позицией российского МИД, тем не менее не могут не тревожить официальный Нур–Султан, поскольку с ними выступают руководители фракций Госдумы, - отмечает эксперт.

По его мнению, возможное ухудшение взаимоотношений между двумя самыми крупными членами ЕАЭС негативно скажется и на других членах альянса. Тем более что Экономическому союзу уже нанесен определенный ущерб, вызванный ситуацией в Беларуси.

- Более того, сегодня актуализируется угроза, связанная с радикальными исламскими группировками. Недавно глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на севере Афганистана, вблизи территории Таджикистана, совместными силами талибов и ИГИЛ, переместившегося туда из Сирии, был сформирован наступательный плацдарм, с которого боевики собираются действовать в Центральной Азии. В самом нашем регионе возросла активность спящих ячеек радикалистов, которые преследуют свои дестабилизирующие цели. Таким образом система безопасности в нашем регионе очень сильно трансформируется, - говорит Азамат Темиркулов.

Он подчеркивает, что на этом тревожном фоне очень важно понимать, как будет действовать (и будет ли вообще существовать) ОДКБ, когда его члены–основатели (РФ и РК) находятся в сложных отношениях.

- Говорить о каких–то позитивных вопросах, к сожалению, я не вижу оснований. За исключением одного: уходящий год позволил нам - кыргызстанцам - понять, насколько мы способны к самоорганизации. Мы доказали это в период пандемии, когда общественность, по сути, сама взяла на себя ответственность за спасение больных. Наши граждане смогли мобилизоваться, организовать группы волонтеров, добровольных дружинников для обеспечения правопорядка и безопасности в Бишкеке после событий 5 и 6 октября. Думаю, что это отличный показатель общественной сплоченности, учитывая возможные проблемы в госуправлении, в системе национальной безопасности, в экономике и в социальной сфере КР. Если наше общество способно на такие быстрые процессы самоорганизации, то это признак того, что мы сможем справиться с любым кризисом, - убежден политолог.