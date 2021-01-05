Кандидаты в президенты потратили на предвыборную кампанию 105,5 млн сомов

На счета избирательных фондов кандидатов в президенты Кыргызстана поступило в целом 114,2 млн сомов. Информация о поступлении и расходовании средств (по состоянию на 31 декабря 2020 года) представила контрольно-ревизионная группа ЦИК КР.
Больше всего средств - почти 62,5 млн сомов поступило на счет Садыра Жапарова. Из них 57,5 млн он уже потратил на предвыборную кампанию. Далее следует Бабыржан Тольбаев - он потратил почти 10,9 млн сомов из имеющихся у него на счету 14,3 млн. На третьем месте по количеству израсходованных денег - Имамидин Ташов. Его 4,9 млн сомов полностью потрачены.
1. Жапаров Садыр Нургожоевич
Поступило: 62 млн 49 тыс 700 сомов
Израсходовано: 57 млн 531 126 сомов.
2. Исаев Канатбек Кедейканович
1 млн 412 тыс сомов
1 млн 348 620 сомов
3. Арстанбек Мыктыбек
1 млн 117 тыс сомов
1 млн 115 750 сомов
4. Сооронкулова Клара Сыргакбековна
1 млн 128 650 сомов
1 млн 050 080 сомов
5. Ташов Имамидин Асамидинович
4 млн 924 600 сомов
4 млн 924 600 сомов
6. Сегизбаев Абдил Кенешевич
4 млн 609 910 сомов
4 млн 546 510 сомов
7. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич
2 млн 847 100 сомов
2 млн 845 676 сомов
8. Касенов Аймен Абдыталипович
3 млн 872 805 сомов
3 млн 758 398 сомов
9. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич
1 млн 724 890 сомов
1 млн 634 383 сомов
10. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович
3 млн 337 850 сомов
2 млн 963 867 сомов
11. Абакиров Эльдар Курманбекович
1 млн 581 893 сомов
1 млн 563 636 сомов
12. Асанов Курсан Сатарович
2 млн 576 656 сомов
2 млн 494 264 сомов
13. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич
2 млн 310 тыс сомов
2 млн 305 415 сомов
14. Джеенбеков Равшан Бабырбекович
3 млн 159 250 сомов
3 млн 143 673 сомов
15. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич
1 млн 419 020 сомов
1 млн 410 151 сомов
16. Тольбаев Бабыржан Латиханович
14 млн 224 572 сомов
10 млн 872 523 сомов
17. Иманалиев Каныбек Капашович
1 млн 962 568 сомов
1 млн 962 320 сомов.
Итого: поступило на счета в общем 114 млн 258 464 сомов, из них израсходовано 105 млн 470 992 сомов.
В соответствии с п. 12 ст. 41 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", банковские или иные учреждения обязаны еженедельно представлять в Центральную избирательную комиссию информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата. Указанная информация по мере поступления подлежит обязательному размещению Центральной избирательной комиссией на официальном сайте с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.