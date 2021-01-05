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Кандидаты в президенты потратили на предвыборную кампанию 105,5 млн сомов

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- Оксана Гут
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На счета избирательных фондов кандидатов в президенты Кыргызстана поступило в целом 114,2 млн сомов. Информация о поступлении и расходовании средств (по состоянию на 31 декабря 2020 года) представила контрольно-ревизионная группа ЦИК КР.

Больше всего средств - почти 62,5 млн сомов поступило на счет Садыра Жапарова. Из них 57,5 млн он уже потратил на предвыборную кампанию. Далее следует Бабыржан Тольбаев - он потратил почти 10,9 млн сомов из имеющихся у него на счету 14,3 млн. На третьем месте по количеству израсходованных денег - Имамидин Ташов. Его 4,9 млн сомов полностью потрачены.

1. Жапаров Садыр Нургожоевич

Поступило: 62 млн 49 тыс 700 сомов

Израсходовано: 57 млн 531 126 сомов.

2. Исаев Канатбек Кедейканович

1 млн 412 тыс сомов

1 млн 348 620 сомов

3. Арстанбек Мыктыбек

1 млн 117 тыс сомов

1 млн 115 750 сомов

4. Сооронкулова Клара Сыргакбековна

1 млн 128 650 сомов

1 млн 050 080 сомов

5. Ташов Имамидин Асамидинович

4 млн 924 600 сомов

4 млн 924 600 сомов

6. Сегизбаев Абдил Кенешевич

4 млн 609 910 сомов

4 млн 546 510 сомов

7. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич

2 млн 847 100 сомов

2 млн 845 676 сомов

8. Касенов Аймен Абдыталипович

3 млн 872 805 сомов

3 млн 758 398 сомов

9. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич

1 млн 724 890 сомов

1 млн 634 383 сомов

10. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович

3 млн 337 850 сомов

2 млн 963 867 сомов

11. Абакиров Эльдар Курманбекович

1 млн 581 893 сомов

1 млн 563 636 сомов

12. Асанов Курсан Сатарович

2 млн 576 656 сомов

2 млн 494 264 сомов

13. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич

2 млн 310 тыс сомов

2 млн 305 415 сомов

14. Джеенбеков Равшан Бабырбекович

3 млн 159 250 сомов

3 млн 143 673 сомов

15. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич

1 млн 419 020 сомов

1 млн 410 151 сомов

16. Тольбаев Бабыржан Латиханович

14 млн 224 572 сомов

10 млн 872 523 сомов

17. Иманалиев Каныбек Капашович

1 млн 962 568 сомов

1 млн 962 320 сомов.

Итого: поступило на счета в общем 114 млн 258 464 сомов, из них израсходовано 105 млн 470 992 сомов.

В соответствии с п. 12 ст. 41 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", банковские или иные учреждения обязаны еженедельно представлять в Центральную избирательную комиссию информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата. Указанная информация по мере поступления подлежит обязательному размещению Центральной избирательной комиссией на официальном сайте с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.


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URL: https://www.vb.kg/395801
Теги:
Абдил Сегизбаев, Каныбек Иманалиев, Курсан Асанов, Садыр Жапаров, Улукбек Кочкоров, выборы, президент, Кыргызстан, деньги, ЦИК
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