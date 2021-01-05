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Айсулуу Ахимова: В 2021 году возможно появление нового пророка

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- ВБ
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Психолог, нумеролог, астролог и радиоведущая из Казахстана Айсулу Ахимова дала свой прогноз на 2021 год. По ее словам, в конце уходящего года в планетарном масштабе произошёл переход в новую эру, что повлечёт глобальные перемены во всем мире.

"Наступающий 2021 год напрямую связан с переходом от материальных к духовным ценностям. Это год формирования нового отношения и видения мира, его также можно назвать кармическим или трансформационным.

По нумерологии 2021 год идет под цифрой 5 - центральной цифрой в психоматрице, которая обозначает стремление к гармонии и баланс внешнего и внутреннего.

В такой год, как никогда важна "золотая середина", нежелательно уходить только в материальное или только духовное.

Он несёт изменения в укладе, политическом строе. Возможны преобразования, которые могут привести к гражданским противостояниям и международным конфликтам. В такой период лучше проводить реформы, избегая любого диктата, нежели действовать радикально и кардинально.

Именно доброта, искренность, сердечность, милосердие в синергии с дисциплиной, упорством и трудолюбием станут главными качествами для взаимоотношений между людьми в 2021 году.

5 основных минусов и плюсов года.

1. Много людей откроют для себя религию в новом виде, возможно появление нового пророка. Это может привести к фанатизму и новым общинам, куда люди будут массово устремляться. Появятся лжеспециалисты, исповедующие новые знания, большая часть которых будет пустой и надуманной.

2. Интернет технологии продвинутся дальше, что окажет дуальное воздействие, особенно на поколение, родившихся с 2005 -2015 г: дефицит внимания, скорость мысли, быстрое переключение, и, как следствие, снижение аналитического мышления.

3. В вопросах смены места жительства, не стоит переезжать в феврале, мае и октябре. Выбор страны осуществляйте с особой тщательностью (только в период подъёма).

4. Количество людей, ищущих забвения в стимуляторах возрастёт с появлением нового наркотика. В год "5"-ки полезен отказ от алкоголя либо уменьшение его потребления (в частности носителям больших цифр в среднем ряду психоматрицы).

5. Возрастёт интернет-мошенничество и увеличится количество играющих в азартные игры, онлайн и на биржах.

Крупные займы лучше не совершать, если в нумерологии нет цифр "6" и "4", и если ваш год идёт на спаде.

Из плюсов:

1. Семьи станут иначе решать спорные моменты в браке и укреплять отношения. При этом институт брака претерпит изменения в сторону гражданских отношений.

2. Стремление к внутренней чистоте и духовному росту для некоторых станет основополагающим, увеличив количество практикующих медитативные практики.

3. 2021 богат на рождение детей, талантливых в творчестве, особенно в художественной сфере и музыке. Для большинства этот год благоприятен в поисках творческих хобби и занятий для себя.

4. Также откроются новые масштабные знания в астрофизике. Вероятно, год станет прорывным в развитии космической отрасли.

5. В вопросах здоровья, хорошо уделить внимание работе сердца и эндокринной системы. Также беречь костную систему, позвоночник и зубы.

Завершая прогноз, отмечу, что главное в 2021 году следить за чистотой своего сознания, избегая депрессивных состояний и хандры.

Поскольку психическое здоровье иногда может быть гораздо важнее физического самочувствия и вирусов, с которыми нам придётся жить в новой реальности.

Научиться ценить жизнь в каждом ее моменте и проявлении- пусть станет девизом наступающего года"


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URL: https://www.vb.kg/395807
Теги:
Кыргызстан
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