Без осадков, в отдельных районах туман. Прогноз погоды до 11 января

Без осадков, в отдельных районах туман. Кыргызгидромет представил прогноз погоды на 5-9 января и ориентировочный на 10-11 января.

Прогноз погоды по Чуйской, Таласской областям

5-6 января и 7 января без осадков. 7 января днем ​​и 8 января в отдельных районах Чуйской области снег, в Талаской области без осадков. 9 января без осадков. В отдельных районах туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м / с.

Прогноз загрязнения атмосферного воздуха в г. Бишкек

5 января ожидаются ограниченно неблагоприятные метеорологические условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздушного бассейна, ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха (превышение предельно-допустимых концентраций в 1,1-10 раз).

Прогноз по городу Бишкек

5-7 января без осадков. 8 января ночью возможен слабый снег. 8 января днем ​​и 9 января без осадков. 5-8 января туман. Ветер западный 4-9 м / с.

Прогноз погоды по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям

5-6 января без осадков. 7 января в отдельных предгорных и горных районах Ошской области снег, в долинной зоне Ошской области и в Джалал-Абадской, Баткенской области без осадков. 8-9 января без осадков. В отдельных районах туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м / с.

Прогноз погоды по Иссык-Кульской области

5-6 января и 7 января без осадков. 7 января днем ​​и 8 января в отдельных районах снег. 9 января без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м / с, 7-8 января по акватории озера Иссык-Куль с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по городам Каракол и Чолпон-Ата

5-6 января и 7 января без осадков. 7 января днем ​​и 8 января снег. 9 января без осадков. Ветер западный 4-9 м / с, 8 января с усилением до 15-20 м / с.

Прогноз погоды по Нарынской области

5-7 января без осадков. 8 января в отдельных районах снег. 9 января без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м / с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 10-11 января

10-11 января без осадков. Небольшое повышение температуры воздуха.