Подготовка к выборам: Суйунбек Омурзаков проинспектировал юг Кыргызстана

Первый заместитель министра внутренних дел Суйунбек Омурзаков посетил юг страны и ознакомился с предпринимаемыми мерами местной милицией по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, Омурзаков по поручению министра внутренних дел Улана Ниязбекова с рабочим визитом посетил город Ош, Ошскую и Джалал-Абадскую области, где встретился с руководством и сотрудниками УВД.

"На этих встречах обсуждались вопросы обеспечения общественного порядка и безопасности во время президентской избирательной кампании.

Суйунбек Омурзаков проинспектировал личный состав о соблюдении общественного порядка и безопасности во время президентской и предвыборной кампании Кыргызской Республики.

Замглавы МВД потребовал высокого уровня контроля за общественной безопасностью, соблюдения законности, а также не нарушать служебную дисциплину во время предстоящих выборов. При этом он подчеркнул о необходимости обеспечить всех милиционеров средствами индивидуальной защиты в день выборов и создать соответствующие условия для их работы.

По итогам встреч руководству УВД города Ош, Ошской и Джалал-Абадской областей было поручено усилить безопасность на избирательных участках, а также оперативно принимать меры по всем правонарушениям зарегистрированных в период проведения выборов в соответствии с законодательством КР".