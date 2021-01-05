Погода
$ 82.65 - 83.05
€ 101.37 - 102.87

Подготовка к выборам: Суйунбек Омурзаков проинспектировал юг Кыргызстана

146  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый заместитель министра внутренних дел Суйунбек Омурзаков посетил юг страны и ознакомился с предпринимаемыми мерами местной милицией по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, Омурзаков по поручению министра внутренних дел Улана Ниязбекова с рабочим визитом посетил город Ош, Ошскую и Джалал-Абадскую области, где встретился с руководством и сотрудниками УВД.

"На этих встречах обсуждались вопросы обеспечения общественного порядка и безопасности во время президентской избирательной кампании.

Суйунбек Омурзаков проинспектировал личный состав о соблюдении общественного порядка и безопасности во время президентской и предвыборной кампании Кыргызской Республики.

Замглавы МВД потребовал высокого уровня контроля за общественной безопасностью, соблюдения законности, а также не нарушать служебную дисциплину во время предстоящих выборов. При этом он подчеркнул о необходимости обеспечить всех милиционеров средствами индивидуальной защиты в день выборов и создать соответствующие условия для их работы.

По итогам встреч руководству УВД города Ош, Ошской и Джалал-Абадской областей было поручено усилить безопасность на избирательных участках, а также оперативно принимать меры по всем правонарушениям зарегистрированных в период проведения выборов в соответствии с законодательством КР".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395810
Теги:
выборы, Ошская область, Кыргызстан, МВД, Суюн Омурзаков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  