Бывший замглавы ГКНБ Болот Суюмбаев объявлен в розыск по делу о контрабанде

Бывший заместитель председателя ГКНБ Болот Суюнбаев объявлен в розыск по делу о контрабанде в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"ГКНБ КР по фактам злоупотребления должностным положением и экономической контрабанды разыскивается гражданин КР Суюмбаев Болот Турарович. Напомним, что в рамках досудебного производства по факту контрабанды ювелирных изделий в особо крупном размере были получены неопровержимые доказательства о причастности к данному преступлению экс-замглавы ГКНБ Б.Суюмбаева, который неоднократно вызывался для производства допроса и других следственных действий", - говорится в сообщении ГКНБ.

В связи с неявкой Болота Суюмбаева, следственными органами ГКНБ КР в отношении него заочно вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренных ст. 320 ч.3 (злоупотребление должностным положением) и 223 ч.2 (экономическая контрабанда) УК КР и был объявлен в розыск.

ГКНБ просит всех кто распологает сведениями о местонахождении Суюмбаева Б.Т. сообщить по телефону в дежурную службу ГКНБ 0312 66-04-75 или 102 (дежурная часть МВД КР). Анонимность гарантируется.

Напомним, Болот Суюмбаев ранее работал охранником Алмазбека Атамбаева. В 2012 году был назначен главой Службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности ГКНБ КР в ранге заместителя председателя ГКНБ. В 2018 году экс-президент Сооронбай Жээнбеков уволил его с поста. Но вскоре Суюмбаев вновь получил высокий пост - экс-премьер-министр Сапар Исаков назначил его председателем ГСБЭП. Через несколько дней депутаты выразили недоверие Сапару Исакову и отправили его в отставку. В новом кабинете министров Суюмбаев не получил должность.

Личность Болота Суюмбаева запомнилась многим после громкого скандала. Выяснилось, что его диплом об окончании Физкультурной академии мог быть поддельным.