Погода
$ 82.65 - 83.05
€ 101.37 - 102.87

Бывший замглавы ГКНБ Болот Суюмбаев объявлен в розыск по делу о контрабанде

135  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший заместитель председателя ГКНБ Болот Суюнбаев объявлен в розыск по делу о контрабанде в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"ГКНБ КР по фактам злоупотребления должностным положением и экономической контрабанды разыскивается гражданин КР Суюмбаев Болот Турарович. Напомним, что в рамках досудебного производства по факту контрабанды ювелирных изделий в особо крупном размере были получены неопровержимые доказательства о причастности к данному преступлению экс-замглавы ГКНБ Б.Суюмбаева, который неоднократно вызывался для производства допроса и других следственных действий", - говорится в сообщении ГКНБ.

В связи с неявкой Болота Суюмбаева, следственными органами ГКНБ КР в отношении него заочно вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренных ст. 320 ч.3 (злоупотребление должностным положением) и 223 ч.2 (экономическая контрабанда) УК КР и был объявлен в розыск.

ГКНБ просит всех кто распологает сведениями о местонахождении Суюмбаева Б.Т. сообщить по телефону в дежурную службу ГКНБ 0312 66-04-75 или 102 (дежурная часть МВД КР). Анонимность гарантируется.

Напомним, Болот Суюмбаев ранее работал охранником Алмазбека Атамбаева. В 2012 году был назначен главой Службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности ГКНБ КР в ранге заместителя председателя ГКНБ. В 2018 году экс-президент Сооронбай Жээнбеков уволил его с поста. Но вскоре Суюмбаев вновь получил высокий пост - экс-премьер-министр Сапар Исаков назначил его председателем ГСБЭП. Через несколько дней депутаты выразили недоверие Сапару Исакову и отправили его в отставку. В новом кабинете министров Суюмбаев не получил должность.

Личность Болота Суюмбаева запомнилась многим после громкого скандала. Выяснилось, что его диплом об окончании Физкультурной академии мог быть поддельным.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395811
Теги:
розыск, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  