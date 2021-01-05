Турнир "Наристе" собрал сотни футболистов Кыргызстана

В минувшие выходные в столичном Дворце спорта стартовал очередной, 22-й по счету турнир по футзалу "Наристе". За победы в четырех номинациях борются 57 команд, что стало рекордом для этих состязаний.

Как сообщил VB.KG главный судья соревнований Ырысбек Мусаев на площадки выходят ежедневно более трехсот футболистов почти из всех регионов республики.

-"Наристе" с нетерпением ожидали многие поклонники этого вида спорта в нашей стране, - продолжил Мусаев, - команды готовились к турниру в течение трех-четырех месяцев с особенным усердием, ведь с весны прошлого года не было проведено ни одного первенства по футзалу среди любителей, а им очень хотелось помериться своими силами с соперниками. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, в Кыргызстане созданы более тысячи любительских дружин по футзалу. лучшие из них принимают участие в турнире "Наристе".

Команды распределены на четыре категории: ветераны +35 лет, +45 лет, +50 и представители госучреждений.Несколько лет назад у организаторов турнира возникла идея ввести в программу турнира номинацию +60, но медики из Госагентства по молодежной политике, физической культуре и спорту эту идею не одобрили.

Есть на проходящем турнире и свои неожиданности. Так, ветераны бишкекской "Алги" решили объединиться со старичками из бишкекского "Дордоя". И сейчас этот коллектив под названием "Алга-Дордой" за два прошедших тура стал лидером в номинации +50. Добротную игру демонстрируют дружины Налоговой и Таможенных инспекций, нескольких коммерческих банков. Кстати, почти во всех прошлых турнирах представители финансовых организаций завоевывали ведущие места. В этом ничего удивительного не было. Руководители многих банков сами любят футзал и потому охотно помогают своим командам финансами.

Сразу несколько команд прибыло из Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Как рассказал представитель одной из тамошних команд Сооданкул Чекишев, в районе действуют более 20 команд по футзалу. Летом они проводят турниры по пляжному футбол, а зимой организуют состязания по футзалу.

- В наших дружинах, - подчеркнул Чекишев, - играют в основном фермеры и сотрудники местных госорганов, - мы сами покупаем себе форму, платим аренду за спортзалы. Не легко было приехать в Бишкек. Некоторые парни заняли деньги на поездку и оплату вступительных взносов за участие в "Наристе". Для нас главное - приобщиться к миру спорта. Кстати, сумма вступительных взносов за участие в "Наристе", как удалось выяснить корреспонденту VB.KG, составляет 8 тысяч сомов. Эти деньги идут на оплату судьям и организаторам турнира. Кроме того, футболистам в Бишкеке нужно где-то жить, питаться. Так что участие в республиканском турнире влетает нам ,спортсменам любителям, в копеечку. Но нас не останавливают никакие расходы.

Почти все 22 года участвует в "Наристе" и легендарный полузащитник бишкекской "Алги" 60-70-х годов прошлого века Владимир Орешин. Сейчас ветерану уже 70 лет, но он также полон сил и регулярно выходит на площадку.

- "Наристе", - сказал Владимир Максимович,- необходимый турнир, я сам видел , как его участники приводят на турнир своих внуков. Такая агитация за здоровый образ жизни действует на подрастающее поколение очень эффективно.

И еще один плюс в пользу проведения "Наристе". На этом турнире совершенствуют свое мастерство начинающие арбитры по футзалу. Все они мечтают повторить карьеру своего старшего товарища Нурдина Букуева, который уже несколько лет входит в десятку лучших арбитров мира по этому виду спорта. А пока начинающие рефери проходят азы судейского мастерства именно в "Наристе".

Турнир завершится 9 января.