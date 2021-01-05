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В РФ оборудуются участки для голосования на выборах президента КР

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- Евгений Денисенко
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В России завершается подготовка избирательных участков для граждан Кыргызстана, которые примут участие в досрочных выборах президента КР 10 января текущего года. В связи с увеличением количества избирателей-кыргызстанцев в России количество таких участков доведено до пятнадцати.

Три из них, по информации посольства КР в РФ, разместятся на территории самой дипмиссии, два новых – также в Москве, на базе одной из ее школ. И по одному - в зданиях генеральных консульств КР в Екатеринбурге и Новосибирске, канцелярий посольства в Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке, Якутске, Иркутске, Сургуте и Южно-Сахалинске. Кроме того, дополнительный участок появится в Тюмени.

Все участки оборудуются в соответствии с требованиями, установленными Центризбиркомом КР. Общественный порядок на них в день выборов будет обеспечиваться и с помощью представителей местных правоохранительных органов, с которыми кыргызские дипломаты уже провели переговоры.

В посольстве отметили, что дипучреждения КР в России уже не первый год участвуют в проведении различных выборных кампаний в Кыргызстане. Необходимый опыт, в том числе и взаимодействия с местными властями, наработан, он помогает должным образом подготовиться и в этот раз.

Ожидается и более высокая избирательская активность. Так, в список избирателей только по Москве включено более 15 тысяч граждан КР. Для сравнения – на выборах в Жогорку Кенеш, состоявшихся 4 октября 2020 года, такой список насчитывал 8 973 человек. А голосование проходило на трех участках, все они разместились на территории посольства, где в прежние времена оборудовался лишь один, затем - два участка.


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URL: https://www.vb.kg/395816
Теги:
выборы, Россия, Кыргызстан
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