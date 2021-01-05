Не хотите - научим. Жапаров прокомментировал воскресные марши в Бишкеке

"Отныне мы должны научиться считаться с народом, а если кто-то этого не хочет, то мы научим". Таким образом кандидат в президенты Садыр Жапаров прокомментировал воскресные марши против проведения референдума.

"Самостоятельно доказали, что тридцать лет воровали, забывая, при этом, о долге перед народом. Подтверждением этому служит организация митингов, якобы "Против референдума"... А если задаешь вопрос: "Почему именно против референдума?", - то толкового ответа не получаешь.

Всем нужно понять необходимость проведения референдума во благо народа, который должен определить точную форму правления в нашей стране: парламентскую либо президентскую.

На первое место нужно ставить интересы всего нашего народа. Так должно быть всегда. Отныне мы должны научиться считаться с народом, а если кто-то этого не хочет, то мы научим.

Как оказалось, эти люди привыкли свободно пользоваться благами народа в личных целях и менять конституцию исключительно в своих же интересах.

А теперь, когда видят, что вот-вот потеряют свою бесплатную кормушку, начали отчаянно бороться, устраивая бесполезные, бесперспективные митинги.

В данном ключе хотелось бы сказать: "Не старайтесь, народ давно проснулся и давно понял ваши скрытые мотивы, и вам ничего уже не поможет!", - написал Садыр Жапаров в социальных сетях.

Отметим, на протяжении нескольких недель каждое воскресенье в Бишкеке проходят мирные марши, участники которых выступают против проведения референдума. На акции собираются от 70 до 250 человек. В основном принимают участие молодые люди - студенты, активисты, представители некоммерческих организаций. Появляись на этих митингах и известные политики - Каныбек Иманалиев, Канат Исаев, Равшан Джеенбеков. Однако, они в интервью отмечали, что в целом согласны с идеей, что действующую Конституцию необходимо менять, при этом они выступают против спешки в принятии важнейшего документа.