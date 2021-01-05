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"Сегодняшние дебаты - не конкуренция программ и идей, а интриги и каверзы"

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- Мария Стрельцова
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Сегодня все чаще и чаще стали высказываться мнения в обществе по поводу нецелесообразности проведения предвыборных дебатов, которые превратились больше в площадку для выяснения личных отношений, чем для обсуждений программ кандидатов. Подобную точку зрения высказал на своей странице в соцсети и представитель партии "Кыргызстан" Алмаз Раимбеков, которому на прошедших парламентских выборах довелось участвовать в дебатах.

По его словам, время уходит только на построение интриг и каверз, чтобы подколоть друг друга.

"На мой взгляд, наши дебаты представляют собой формат вопросов и ответов для школьников, и никакое обсуждение невозможно. Конечно, я не ищу виноватого, но как можно презентовать свои идеи по реформированию, обновлению и улучшению страны за 10-15 минут?

Кроме того, формат не позволяет раскрыться полностью, так как каждая тема разбивается на куски.

Хорошо, если заданное время используется целенаправленно?! Время уходит только на построение интриг и каверз, чтобы подколоть друг друга.

Общественность увидела явную недозревшую культуру ведения дебатов. В итоге вместо споров, убеждений и отстаиваний взглядов и позиции, все свелось к тому, что избиратели того и ждут, каким образом те, кто собирается менять страну, кто будет управлять страной, "подкалывают" друг друга.

После дебатов мы становимся свидетелями статей и видеороликов крикунов, делающих популистские призывы с такими заголовками, как "мужик", "он сказал это в лицо", "он взорвал", "он удивил".

Насколько наши дебаты соответствуют требованиям проведения дебатов? Знакомы ли избиратели с основной целью дебатов?

Я разочаровался и отказался от участия в таком формате дебатов, где идет не конкуренция программ и идей, а обсуждение отдельных лиц, незначительных хайпов.

Скажите, кто из участников дискуссии укрепил свою позицию и отверг позицию и предложения оппонентов?

Лишь бы друг друга опорочить – я такой, а ты такой!

И в конце вывод – не голосуйте за того, он плохой, голосуйте за меня – я хороший", - заявил Раимбеков.


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URL: https://www.vb.kg/395819
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан
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