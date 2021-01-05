Минэкономики прогнозирует рост цен ГСМ в Кыргызстане на 7-15 сомов

Министерство экономики прогнозирует рост цен ГСМ в Кыргызстане на 7-15 сомов. Об этом сообщает ведомство.

По словам советника главы Минэкономики Нургуль Акимовой, на стоимость топлива повлияет введенный с августа запрет на реализацию бензина классом ниже "евро 5".

"Когда Кыргызстан вступал в ЕАЭС, власти подписали техрегламент, согласно которому страна должна перейти на бензин "евро 5". Это экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. Технический регламент ЕАЭС, касающийся запрета импорта и реализации в Кыргызстане неэкологичных видов ГСМ, должен был вступить в силу 12 августа 2019 года.

Но Минэкономики ранее обращалось в Евразийскую комиссию с просьбой об отсрочке. Кыргызстану дали отсрочку до августа 2021 года. После этого срока нефтетрейдерам запретят ввозить, производить ГСМ класса ниже К-4 и К-5 (аналог "евро 4" и "евро 5") и также продавать на внутреннем рынке как неэкологичное топливо", - подчеркнула Нургуль Акимова.

В Минэкономики подсчитали, что для кыргызского производителя транспортные расходы составляют 25 процентов бюджета. Расходы на транспорт в странах с выходом на море составляют лишь 5-7 процентов.

"Если бизнесмены не купят "доступный" ГСМ, а будут вынуждены приобретать дорогой "евро 4" и "евро 5", то поднимут цены, а это вызовет протестные настроения. Что касается автолюбителей, не занимающихся транспортировкой грузов и пассажиров, то малая часть выбирает топливо экологического класса - это из-за цены", - добавила Нургуль Акимова.

Она отметила, что поднимется не только цена, но и стоимость переоборудования НПЗ. Для местных компаний это обойдется в 100 процентов оборотных средств. Окупятся же эти вложения минимум, как полагает советник министра, через шесть лет. "Не повысить цены на местный бензин производители не смогут, иначе разорятся. Даже если местные производители будут перерабатывать привезенное сырье, потребуются затраты, которые будут в половину выше, чем в настоящее время", - считает Нургуль Акимова.

Согласие на общие регламенты ЕАЭС и повышение класса топлива до Евро-4 и Евро-5 в любом случае потребует модернизации НПЗ.