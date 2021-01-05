Генпрокуратура КР об оперативности и прозрачности работы правоохранителей

В Генеральной прокуратуре рассказали о влиянии системы АИС ЕРПП на улучшение деятельности каждого сотрудника правоохранительной системы.

Автоматизированная информационная система "Единый реестр преступлений и проступков" (АИС "ЕРПП") была разработана и внедрена в деятельность правоохранительных органов страны Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики. В ведомстве отметили, что АИС "ЕРППП" работает на протяжении двух лет, в течение которых система постоянно дорабатывалась и оптимизировалась.

На сегодняшний день в АИС "ЕРПП" внесены более 1000 дополнений, изменений и исправлений.

"АИС "ЕРПП" построена таким образом, что ни одна запись не может быть удалена, что исключает "человеческий фактор". К примеру, исключает возможность утери информации по досудебным производствам (уголовным делам). С момента внесения сведений в журнал учета информации, записи присваивается уникальный идентификационный номер. Аналогично, после регистрации сведений в АИС "ЕРПП", записи присваивается уникальный номер дела и соответствующие статусы, в зависимости от принятого процессуального решения по досудебному производству", - сообщают в Генпрокуратуре.

Таким образом, подчеркивают в главном надзорном органе страны, данная система уже показала свое влияние на вопросы жесткой регистрации каждого преступления и проступка, движения уголовного дела, соблюдения прав и свобод человека, снижения коррупционных рисков и внесение прозрачности в деятельность правоохранительных органов.

На сегодняшний день, по данным Генпрокуратуры, завершены два больших этапа разработки системы – регистрационный блок и блок досудебного производства, в том числе модуль по подозреваемым (обвиняемым) лицам, включающий в себя действия по их задержанию, избранию, изменению и продлению меры пресечения, а также, неразрывно связанный с этими действиями, модуль следственного судьи. Также реализованы действия по основным процессуальным решениям, характеризующим движение досудебного производства.

Действующий функционал системы позволяет назначать исполнителей, передавать записи от одного исполнителя к другому, от одного органа к другому, получать мгновенно и в режиме онлайн сведения о зарегистрированных преступлениях и проступках как по всей республике, так и по своему органу или территории, производить фильтрацию записей по заданным параметрам, что значительно упрощает поиск необходимой информации.

На большинство действий в системе заложен форматно-логический контроль, позволяющий минимизировать ошибки пользователей. Каждое действие в системе фиксируется, уверяют в Генпрокуратуре, в том числе во времени, вплоть до секунды, что позволяет осуществлять ведомственный контроль за движением досудебных производств и за сроками. В АИС "ЕРПП" заложены функции надзора, т.е. без подтверждения в системе прокурором, определенные действия не могут быть совершены.

На сегодняшний день начаты работы по автоматизации статистической отчетности правоохранительных органов, что в ближайшем будущем значительно сократит временные ресурсы сотрудников правоохранительных органов, затрачиваемые на составление отчетов.

"Внедрение системы и ее дальнейшая оптимизация уже обеспечила оперативность и прозрачность деятельности правоохранительных органов, а также, в последующем, облегчит деятельность каждого сотрудника, позволит обрабатывать объемные массивы данных за короткое время, на основе которых можно будет проводить глубокий анализ состояния преступности и принимать действенные меры по предупреждению и пресечению правонарушений", - заключили в ведомстве.