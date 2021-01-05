Наблюдатели от СНГ сообщили о подготовке выборов в Кыргызстане

Миссия наблюдателей от СНГ проинформировала о ходе наблюдения за подготовкой и проведением выборов президента Кыргызской Республики и референдума по определению формы правления в ней. Отчет штаба миссии о работе, проделанной за период с 21 декабря 2020-го по 3 января 2021 года, опубликован на сайте Межпарламентской Ассамблеи (МПА) государств СНГ.

В документе отмечается, что миссия работает в Кыргызстане по приглашению его Центризбиркома. И осуществляет свои функции свободно и независимо, соблюдая законодательство КР, не вмешиваясь в ход выборов и референдума и во внутренние дела государства.

В составе миссии аккредитованы представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, МПА СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ. Всего – 137 наблюдателей, 10 из которых работают на долгосрочной основе.

Представители миссии уже обсуждали проводимые кампании с руководством ЦИК, Министерства иностранных дел, Верховного Суда Кыргызской Республики, встретились с рядом кандидатов на должность главы государства и руководством избирательных штабов некоторых кандидатов, а также с руководителями групп агитации на референдуме "за" президентскую форму правления и "против" всех.

В рамках долгосрочного мониторинга выборов члены миссии также ознакомились с деятельностью избирательных комиссий в Иссык-Кульской и Нарынской областях, городе Бишкеке.

Предметом внимания наблюдателей являются законодательная база для проведения выборов и референдума, формирование избирательных комиссий и их деятельность, списки избирателей (участников референдума), выдвижение и регистрация кандидатов на должность президента, предвыборная агитация, агитация по вопросу референдума и информирование избирателей (участников референдума), работа с жалобами и заявлениями.

Эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ, входящие в состав миссии, проводят анализ соответствия избирательного законодательства Кыргызской Республики международным стандартам демократических выборов.

Сообщается, что подготовку и проведение выборов в Кыргызстане осуществляют его Центральная комиссия, 54 территориальные избирательные комиссии по выборам и проведению референдумов, 2 476 участковых избирательных комиссий, в том числе 48 – за рубежом. Согласно данным ЦИК, количество избирателей составило 3 млн 563 тыс. 574 человека.

Отмечается, что борьбу за высший государственный пост продолжают 17 человек.

По сообщению штаба миссии, она продолжает осуществлять наблюдение за ходом избирательной кампании и референдума, работает открыто и гласно, ее деятельность освещается в прессе. Свои окончательные выводы и оценки миссия изложит в итоговом документе по результатам мониторинга.