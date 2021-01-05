В ЕАЭС смогут передвигаться при помощи специального цифрового ресурса

В Евразийском экономическом союзе создается приложение "Путешествую без COVID-19". Планируется, что этот ресурс может заработать уже в текущем году.

По словам Тиграна Саркисяна, заместителя председателя Евразийского банка развития, "Путешествую без COVID-19" - первый проект недавно образованного Фонда цифровых инициатив ЕАБР. Назначение приложения - обеспечить в условиях пандемии коронавируса свободное и безопасное перемещение внутри Союза граждан государств ЕАЭС, а в перспективе - и третьих стран, подключившихся к проекту.

Как подчеркивает Саркисян, цифровое решение снижает риск распространения заболевания и обеспечивает надежную систему контроля на межгосударственном уровне. Приложение может стать доступным для стран ЕАЭС уже в начале 2021 года. Но – только после принятия соответствующих нормативных актов.

"Чтобы приложение вышло из состояния пилотного, нужно принять соответствующий регламент, который позволит масштабно запустить продукт, чтобы все граждане могли им пользоваться…Должны быть приняты соответствующие нормативные решения, юридические основы, для того, чтобы граждане государств ЕАЭС могли пользоваться этим приложением", - отмечает замглавы ЕАБР.

Как рассказал Тигран Саркисян, с приложением уже работают Россия, Армения и Беларусь. Ведется активная работа с Кыргызстаном на предмет участия в проекте.

"Похожий продукт планируют запустить наши европейские коллеги. Мы предусматриваем возможность обеспечения интероперабельности нашего приложения с аналогичными, в том числе и с приложением Европейского союза. Наша система предусматривает такую возможность. Мы можем считывать QR-коды, генерируемые другими приложениями", - проинформировал Саркисян.