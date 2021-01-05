За кем пойдет народ? Анализ предстоящих выборов

Подавляющее большинство кандидатов на президентских выборах не настоящие, а номинальные кандидаты. Основываясь на данные из открытых интернет-источников, с учетом мнений некоторых аналитиков, представляем вашему вниманию прогноз на предстоящие выборы президента Кыргызстана.

Каныбек Иманалиев - известный политик и оратор, но его организаторские способности до этого ни разу не проявлялись, к тому же у него нет ранее сформированной коммуникации с регионами. Он получит незначительные голоса в Кемине, Бишкеке, Чуйской и Таласской областях. Из-за отсутствия ощутимой поддержки в других регионах, он ограничится примерно 3-4 процентами голосов.

Абдиль Сегизбаев только сейчас выходит на арену как политик, и за него могут проголосовать некоторые арашанцы, близкие, знакомые в Бишкеке и Чуйской области, а также родственники уполномоченных лиц в штабе. В других регионах страны электората у него нет. Количество голосов не превысит 0,70–1,5 процента.

У Равшана Джеенбекова есть и красноречие, и харизма. Однако все это было смыто "прихватизированным" имуществом во время его пребывания на посту главы Фонда госимущества в 2000-2002 годах. Каким бы честным и справедливым он ни казался, никого уже не сможет убедить, считают эксперты. Люди с регионов не воспринимают его как самостоятельного политика. За него проголосуют не больше 1-1,5 процента.

Для сравнения: Улукбек Кочкоров уже имеет контакты с местными жителями, умение и опыт работы в команде. Однако его предел 4-5 процентов. Ожидается, что Курсан Асанов получит голоса только от своих бывших коллег, часть сторонников и соотечественников Атамбаева. Максимальный шанс - 2-3 процента.

Только три кандидата - Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров и Канат Исаев - имеют хорошие шансы на нынешних выборах. Однако мы не должны забывать высказывание о том, что, если не использовать возможности должным образом, и шансы станут невозможными, а если действительно попытаться, тогда и невозможное станет возможным.

Преимущества, недостатки и шансы

Для человека, пришедшего на народной волне, будет соответствующий уровень популярности и кредита доверия. У Садыра Жапарова все еще есть более или менее кредит доверия, и куда бы он ни пошел, многие люди говорят, что его приветствуют, поддерживают и доверяют. Однако к таким обещаниям нельзя относиться легкомысленно. Хорошие пожелания, возможно, искренние, часто выражаются просто из вежливости. Теперь большинство людей, особенно на юге, стали "дипломатами". Они принимают всех кандидатов, благословляют их, отправляют их вежливо, затем делают то, что захотят. Неслучайно верить в людей равносильно вере "в замок из песка". Люди также являются опорой всего плохого, наряду со всем хорошим. Более того, поскольку народ привык к раздаче денег на каждых выборах, часть населения традиционно будет на стороне тех, кто их даст.

Садыр Жапаров набирает большинство голосов на Иссык-Куле и некоторых частях Джалал-Абада, но сложно получить такие голоса в Бишкеке, Баткене, Оше, Чуйской области и большинстве районов Джалал-Абада. Выборная кампания проходит не в самый благоприятный климатический сезон, даже крупный энергетический кризис может свести на нет работу тысячи агитаторов и общественные настроения могут поменяться, или некоторые могут просто не пойти на выборы 10 января, если станет слишком холодно. После отмены "формы 2" явка более половины избирателей к урне для голосования станет отдельным вопросом. С каждым днем недовольство властью будет расти, неумолимая борьба ГКНБ с коррупцией и кадровые беспорядки тоже неизбежно усилят активность многих. Если недовольные влиятельные группы объединятся и придут к соглашению, президентские выборы могут и не закончиться первым туром. Тогда во втором туре шансы С. Жапарова резко упадут. В этом случае политический и моральный престиж кандидата от власти, не сумевшего одержать убедительную победу в первом туре, снизится, а основная конкуренция возрастет. Поэтому он должен использовать все свои ресурсы, чтобы выиграть первый раунд.

У Адахана Мадумарова стабильный электорат в 15-20 процентов в любой момент времени. Его позиции сильны во многих частях Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. Его сторонников много в Таласе, Чуйской области, Бишкеке и Нарыне. Если не будет использован административный ресурс и деньги, его шансы увеличиваются. Он умеет своим красноречием убедить 15-20 из 100 человек. Если на встречах с людьми он скажет: "Я не проводил агитацию на Иссык-Куле, потому что я из Оша", а затем подчеркнет недостатки действующей власти, его шансы увеличатся, если и другие кандидаты скажут то же самое. У него есть шанс набрать около 25-30 процентов голосов 10 января.

Единственный его недостаток: в силу своего упрямства он считает правильным только собственное мнение, не принимает во внимание мнение других партнеров, из-за чего не смог сформировать стабильную команду.

Если у электората будет сильное чувство общности и клановости, это только помешает Садыру Жапарову. Тот факт, что некоторые бандиты с Иссык-Куля блокировали и угрожали другим конкурентам, окажется правдой, то это больше похоже на "медвежью услугу" Садыру Жапарову. Напротив, если они проявят такое же уважение к другим конкурентам, это только увеличит его шансы.

Садыр Жапаров победит только в том случае, если укрепится его имидж как человека великодушного, объединяющего всех, не делящего людей на регионы. Если он хочет выиграть в первом туре, он должен попросить своего друга Камчыбека Ташиева не злоупотреблять нападками в адрес влиятельных людей в регионах (например, Матраимовы, Салымбековы и др.) до 10 января. У каждого из них есть возможность с легкостью передать кому угодно 40-70 тысяч голосов.

Следовательно, принцип "пока осел не пройдет по грязи ..." должен был соблюдаться, но он не соблюдается. Если выборы пройдут честно, то в первом туре ожидается, что Садыр Жапаров получит 40-50 процентов голосов. Нельзя забывать, что на последних парламентских выборах, результаты которых были аннулированы, правящие партии купили голоса за наличные. Если административный ресурс не будет работать и деньги не будут раздавать, то это на руку безденежным "соловьям".

После того, как партия "Кыргызстан" вошла в состав власти на последних парламентских выборах, потерпела поражение, а ее влиятельные члены стали бежать к фаворитам, влияние и возможности ее лидера Каната Исаева резко упали. Он получил около 8-12 процентов голосов в Чуйской и Бишкекской областях, но получить такую поддержку в других регионах сложно. Он не так известен в регионе, как А. Мадумаров, С. Жапаров и К. Ташиев. Большинство избирателей воспринимают его как регионального политика, а не как популярного. Более того, он не такой харизматичный и красноречивый, как его основные конкуренты.

При этом необходимо учитывать воздействие внешних факторов. Ошибочно думать, что наши близкие и далекие партнеры вообще не будут вмешиваться в выборы в Кыргызстане и останутся беспристрастными наблюдателями. Их позиции, наверняка, уже согласованы с политическими лидерами относительно того, кто больше подходит для президентства. Чем же еще заняться спецслужбам? Они финансовыми, виртуальными путями могут полностью "протащить" тех, кого они выберут.

Например, американская разведка не исключила возможности вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Если Россия может "влиять" на исход выборов в США, никто не может точно сказать, что она и ее сателлиты никоим образом не будут вмешиваться в наши выборы. Она может выбрать кандидата и использовать его для испытания своих политтехнологов или новых методов предвыборных технологий. Кроме того, Кыргызстан является стратегическим партнером России и партнером в нескольких международных организациях. Если такие тайные силы будут мобилизованы, могут последовать непредвиденные последствия. Однако, в целом основная конкуренция идет только между этими тремя кандидатами.