Придется работать засучив рукава. Гороскоп на 2021 год от Андрея Рязанцева

Вот и завершается 2020–й, ставшим годом испытаний и началом масштабных перемен, началом нового отсчета. Наступает 2021 год, который продолжит развитие процессов, возникших в 2020–м. На смену Белой Металлической Мыши спешит Белый Металлический Бык, в свои права он вступит 11 февраля 2021–го. В течение всего года придется работать засучив рукава, постоянно отыскивая новые пути развития, новые решения. Прежние подходы окажутся неэффективными, заводя в тупик. Квадратура Сатурна с Ураном, которая окажется наиболее сильной в феврале, июне, июле и декабре, может создавать неожиданные препятствия как в делах, так и отношениях. Возможно снижение доходов, но не впадая в уныние и депрессию, избегая лихорадочных и однотипных действий, удастся принять осмотрительное решение, которое позволит найти оригинальный выход из возникших проблем. Важно запастись терпением, поскольку мгновенного результата достичь будет сложно. Только последовательное продвижение вперед маленькими шагами позволит достичь желаемой цели. Обращайте вимание на здоровье - в зоне риска система кровообращения и щитовидная железа. Примите меры для предотвращения образования тромбов. Обратите внимание на ноги. Возможны и перепады давления. В феврале прислушивайтесь к интуиции, создавайте новые дружеские и деловые союзы, получайте знания и развивайтесь. Все это поможет освоиться в непростых условиях и найти выход. Сентябрь и октябрь комфортное время. Сентябрь подходит для развития новых дел. Удастся получить результаты начатых в феврале дел. В 2021 году следует сделать акцент на развитии сельского хозяйства. Рекомендуется приобрести дом с земельным наделом, дачу или земельный участок, дабы заняться садом и огородом. Все это пригодится в этом и последующих годах. В 2021–м избегайте авторитарности. Попытка установить жесткую власть дома и на работе может привести к существенному противостоянию в 2022 году. Находите компромисс и будьте мягче друг к другу.

Овен. Поездки и расширение круга общения помогут в реализации задуманных планов. Посвятив февраль получению новых знаний, вы окажетесь подготовленными к периоду перемен и сумеете найти свой путь в новых условиях. В апреле и августе сложится загородный отдых и возникнут романтические приключения. Держитесь подальше от риска и азарта. В погоне за легкими деньгами в феврале, июне и декабре вы можете попасть в долговую кабалу. Поверив некоторым знакомым, окажетесь в затруднительном положении. Пополнить казну и совершить удачные покупки удастся в ноябре.

Телец. Год благоволит финансовому благополучию. Энергия Быка будет для вас наиболее созидательной. Вы сумеете найти ресурсы и возможности для развития, что обеспечит карьерный рост и хорошие финансовые потоки. Показывать свой характер как на работе, так и дома не стоит. Резкость и упрямство, проявленные в феврале, мае и декабре, сведут на нет предыдущие усилия, а вы наживете влиятельных врагов. В марте и ноябре возможны дальние деловые поездки и романтические путешествия. Примите полученные приглашения.

Близнецы. Тревоги и сомнения станут причиной неудачных действий и непродуманных поступков. Переборов неуверенность в себе, вы сможете принять волевое решение, которое пойдет на пользу делам, учебе и личной жизни. В начале года не поддаваясь общей панике, вы возьмете в свои руки управление происходящими процессами, и остальные шаги будут даваться легче. Важные встречи и разговоры, определяющие как карьеру, так и отношения с любимым человеком состоятся в апреле, а в августе возможны дальние поездки и первые плоды принятых ранее решений. В первой половине лета и декабре обратите внимание на здоровье и воздержитесь от поездок.

Рак. Придерживайтесь размеренного ритма жизни, занимаясь любимым хобби и своим здоровьем, не отказывая в помощи. Наблюдая со стороны за происходящими событиями, вы избежите конфликтов и финансовых потерь. В феврале, мае, июне навязчивые знакомые попытаются втянуть вас в финансовую авантюру, обещая легкие доходы. Соблазн окажется велик, но неожиданное стечение обстоятельств может привести к финансовым потерям. Воздержитесь от одалживания денег и оформления кредитов. Романтические знакомства и путешествия вас ожидают в марте, а заключение важных соглашений в ноябре.

Лев. Время пересмотра круга общения. На смену отжившему себя деловому сотрудничеству и дружеским отношениям придут новые, которые окажутся необходимыми в реалиях жизни. Примите во внимание предложения новых знакомых, а также приглашение к созданию амурных отношений. Ваши взгляды на жизнь окажутся устаревшими, а благодаря участию в вашей жизни новых знакомых вы сумеете встать на ноги и обрести новые цели и смысл жизни. Противостояние с руководством и некоторыми деловыми партнерами опасно. Вы можете в январе, мае и декабре нажить влиятельных соперников. В ноябре займитесь домом и здоровьем, дабы подготовиться к 2022 году.

Дева. Путь к профессиональному успеху окажется тернистым, но не теряя веры в себя, вы достигнете успеха. Важное решение предстоит принимать в феврале. Выбирая между поездкой за рубеж ради учебы или работы и реализацией своего потенциала в родном городе, остановите свой выбор на последнем варианте. Попытка найти свое счастье вдали от дома может доставить немало проблем и отразиться на здоровье. Обратите внимание на здоровье в мае и первой половине лета. Преодолев сомнения и соблазны, вы сможете достичь успеха в карьере в августе. Встретить свою любовь либо найти понимание с детьми вы сможете в марте и ноябре.

Весы. Стройте далекоидущие планы и мечтайте. Возникшие в феврале знакомства сыграют важную роль в течение года, благодаря чему вы обретете нужные знания, работу по душе и свою любовь. Поставив во главу угла деньги, вы можете просчитаться. В первые месяцы года занявшись рискованными вложениями и работой, которую выбрали из-за денег, вы можете остаться и без денег и без своей мечты. Будьте особенно осторожными с тратами в мае и первой половине лета. Пополнить казну и совершить важные покупки вы сможете в ноябре, а в августе вас ожидают поездки, встречи с людьми издалека и признания в любви.

Скорпион. Споры с домочадцами и деловыми партнерами, возникшие в январе, могут растянуться на весь год, усилившись в июне и декабре. Пустяковая причина спора растеребит давние проблемы, что создаст раскол в отношениях. Проявите мудрость, сделав в самом начале уступку или промолчав. Не загружая себя выяснением отношений, вы освободите время для поиска новых источников дохода и улучшения жилищных условий. Предпринятые в феврале шаги позволят вам уже к сентябрю добиться устойчивых доходов, что позволит в первой половине осени сделать важные покупки, а возможно, и сделки с недвижимостью. В начале сентября можно браться за капитальный ремонт или строительство. Амурные приключения возникнут в вашей жизни в марте.

Стрелец. Большую роль в вашей жизни сыграет окружение. Деловые партнеры и домочадцы поделятся советами, остановят от опрометчивых шагов и сделают заманчивое предложение. Следуя их советам и предложениям, вы реализуете немало интересных проектов, обретете знания, увлекательно проведете время в загородных путешествиях. Погрузившись в дела и заботы, пытаясь все сделать самостоятельно, вы потеряете немало времени, а результат окажется далеким от идеала. В феврале и первой половине лета не спешите менять работу или браться за дополнительную. Перегрузив себя, вы можете не справиться с делами, что приведет к усталости и недомоганию. Финансовые поступления и выгодные приобретения ожидаются в марте.

Козерог. Уповая не на чудо, а на собственные силы, вы сможете обеспечить достаточный уровень доходов в течение года, последовательно выполняя полученную работу. Погоня за легкими деньгами окажется крайне опасной затеей. В феврале, мае и декабре будьте крайне осторожны. Риск может привести к существенным финансовым потерям, а соблазн может подтолкнуть в объятия человека, который разрушит семейное благополучие и гармонию в жизни. Начало весны принесет в вашу жизнь романтику. Состоятся интересные поездки, а также знакомство, которое устроит личную жизнь, если ваше сердце еще свободно. В ноябре выгодное сотрудничество предложат друзья.

Водолей. Пора претворять в жизнь свои идеи, а не ограничиваться мечтами о светлом будущем. Смело и последовательно двигаясь к цели, вы сумеете достичь успеха в делах, творческих проектах и учебе. Участвуйте в различных конкурсах в феврале, сентябре и октябре. Пора разнообразить личную жизнь. Критикуя домочадцев, вы рискуете создать конфликт, который может разрушить семейные отношения в первой половине лета и декабре. Предложив домочадцам иное проведение досуга, преодолеете кризис в отношениях. Февраль и первая половина осени - время знакомства с будущим спутником жизни, если семейные отношения еще в проекте.

Рыбы. Займитесь домом и укреплением семейных отношений. Большую часть года предстоит посвятить восстановлению душевного равновесия и здоровья. Лишь июнь и июль позволят проявить себя, приняв активное участие в деловой жизни, участвуя в различных мероприятиях. Вечеринки и свидания дастся устроить в марте и мае. В январе, феврале и декабре воздержитесь от поездок и активности в социальных сетях. Вас могут осуждать, а поездки пройдут в суете, что не лучшим образом отразится на здоровье, да и намеченные цели вряд ли будут достигнуты. В стенах родного дома вы окажетесь в безопасности, строя планы на будущее и мечтая. Удаленная работа из дома станет для вас лучшим вариантом.

Подготовил астролог Андрей Рязанцев