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Выборы президента. ГКНБ переведен на усиленный режим службы

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- Екатерина Улитина
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В настоящее время в ГКНБ работает оперативный штаб осуществляющий постоянный мониторинг предвыборной ситуации в стране, а также координацию территориальных подразделений и их взаимодействие с другими государственными структурами. Личный состав ГКНБ переведен на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Отработано взаимодействие с местными властями и правоохранительными органами на время выборов 10 января 2021 года. Основное внимание уделено на своевременное выявление и предотвращение признаков подготовки провокационных акций со стороны деструктивных формирований, религиозно-экстремистских и криминальных группировок, направленных на срыв выборного процесса. Усилены меры антитеррористической защищенности стратегических важных объектов жизнедеятельности государства. Совместно правоохранительными органами и пограничной службой проводится фильтрационная работа въезда-выезда граждан, в целях выявления членов террористических и религиозно-экстремистских организаций, а также в приграничных районах по недопущению конфликтных ситуаций", - говорится в сообщении ГКНБ.

Ведомство проводит активную работу по сохранению общественно-политической стабильности Кыргызской

Республики и обеспечению безопасности ее граждан. ГКНБ призывает граждан воздержаться от распространения материалов провокационного характера, которые могут привести к напряженности и дестабилизации общественно-политической обстановки в стране в период проведения выборов Президента КР и референдума.

Напоминаем, что за распространение провокационных материалов, предусмотрена ответственность в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/395844
Теги:
выборы, Кыргызстан, ГКНБ
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