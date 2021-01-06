В Бишкеке туроператоры решили победить смог "ашаровским" методом

В Кыргызстане инициировано создание объединения креативных людей для совместной реализации быстрых, общеценных для всей сферы туризма идей, на принципах Ашар. Сам организатор - руководитель Кыргызской ассоциации туроператоров Кыргызстана Сергей Глуховеров называет это направление пазл-туризмом или ашар-туризмом..

По его словам, "Пазл" создан для объединения креативных, активных и инициативных людей,которые горят желанием внести свою лепту в развитие Кыргызстана, в частности туризма в нашей стране.

- Вы спросите почему "Пазл и почему Ашар? Потому что совместными усилиями десятков и сотен неравнодушных людей, без крупных финансовых затрат не могут осуществляется значимые и масштабные проекты. А "ашар" – это одна из древних традиций кыргызского народа, в основе которой лежит взаимоподдержка и взаимовыручка соплеменников. И по сегодняшний день методом ашара строятся дома, изготавливаются войлочные ковры и юрты.

Идея возникла летом, когда мы в своей фирме решили создать креативный проект - пешеходный переход для муравьев в Национальном парке Ала-Арча. После публикации в Фейсбук за 3-4 дня откликнулись люди, каждый из которых взял на себя определенные функции и пешеходный переход был успешно установлен. А в результате мини-проектик - разнообразит прогулку путешественников в ущелье и дарит улыбки и хорошее настроение.

Наш первый проект от "Пазл – ашар туризм" – ролик, снятый на горнолыжной базе Каракол, с участием представителей школы танцев, беркутчи, комузчу в кадре и десятком людей за кадром: отельеров, представителей общественных фондов, мастеров по войлоку, работников туристического сектора и просто неравнодушных граждан, - рассказывает Сергей Глуховеров.

Он отметил, что данный ролик будет использоваться для продвижения зимнего туризма в Кыргызстане и поможет привлечь больше путешественников со всего мира.

- По сути рождается новая философия отношения к туризму в нашей стране. Когда турфирмы, туроператоры на деле, а не на словах, объединяются чтобы аккумулировать новые, современные, в том числе новые технические идеи, и тут же, без бюрократических проволочек реализуют их онлайн. Государство в этой ситуации должно успевать за турбизнесом. Успевать создавать условия, срочно учреждать конкурс турпроектов, туринициатив для поддержки таких мини-проектов.

В общей концепции проекта туроператоры должны помнить, что сегодня любой проект невозможен без решения вопроса смога над Бишкеком! И уже даже в сетях люди недоумевают какой туризм если смог? Будем надеяться, что и для решения этой проблемы найдется креативное решение, - добавил он.

Сегодня, 6 января, в Бишкеке состоялась первая встреча участников Ашар-туризма.