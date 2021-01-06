МВД наградило медалями лидеров народной дружины (видео)

Сегодня в мэрии Бишкека были отмечены наградами ряд сотрудников госорганов, дружинников и гражданских активистов, которые внесли свой вклад в развитие и безопасность столицы.

Так, к примеру, МВД наградило юбилейными медалями дружинников, которые в период октябрьских событий стояли у истоков создания народной дружины.

Медали "90 лет МВД" получили председатель правления ветеранов войны в Афганистане и военных конфликтов "Боевое братство", генерал-полковник Абдыгул Чотбаев, начальник ДНД мэрии города Бишкека Тилек Усупов, командир отряда оперативного штаба ДНД Эмильбек Ункуев и другие.

По словам Абдыгула Чотбаева, именно дружинники смогли обеспечить безопасность горожан во время октябрьских событий в городе.

В свою очередь вице-мэр Бишкека Азамат Сагындык уулу поблагодарил всех неравнодушных горожан, которые переживают за свой город и всячески ему содействуют в развитии.