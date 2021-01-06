"Таксисты просто наблюдали". В Бишкеке неизвестные жестоко избили мужчину

В Бишкеке ранним утром, 31 декабря, двое неизвестных молодых людей избили 32-летнего мужчину, ударив его несколько раз камнем по голове и лицу. Об этом редакции VB.KG сообщил сам потерпевший.

По его словам, инцидент произошел возле Восточного автовокзала, когда он пытался на попутном такси уехать в город Токмок.

- Ко мне подошли 2 молодых парней, один из них был сильно пьян, но признаюсь, я тоже перед этим немного выпил. Они вдруг стали интересоваться моей национальностью, завязалась словестная перепалка, в результате которой я получил удар кулаком в глаз. Поняв, что они хотят избить меня, я побежал в сторону ТЦ "Гоин". Они помчались за мной вдогонку. Спустя время я заметил, что за мной бежит только один из них, сил бежать уже не было, я остановился и нанес ему ответный удар, тот сразу же убежал, - говорит потерпевший.

Спустя время мужчине пришлось вновь вернуться на остановку возле Восточного автовоказала, чтобы найти оброненный вэйп (электронная сигарета) и попытаться уехать в Токмок к своей семье. Но на мужчину вновь напали те же двое парней, в руках которых пострадавший мужчина сразу же заметил камни.

- Убегая от них я звал на помощь, вокруг было много таксистов, но они просто наблюдали, как будто наоборот забавлялись происходящим. Один из них, вместо того чтобы помочь, поймал меня за руку, дав возможность тем двоим поймать меня. Один из них сразу же ударил меня камнем по лицу в область глаз и я упал. После они начали бить меня кулаками и пинать ногами. Всё это продолжалось до тех пор, пока один из таксистов не стал отводить тех двоих отморозков от меня. Я встал и убежал оттуда весь в крови. По дороге стал тормозить проезжающие мимо машины, остановилась молодая пара, которая вызвала милицию, но не дождавшись их приезда из-за кровотечения на голове, решили отвезти меня в Чуйскую больницу, где мне наложили швы, - добавил он.

Потерпевший написал заявление в Свердловский РОВД и выразил надежду, что милиция оперативно найдет злоумышленников и привлечет их к уголовной ответственности за содеянное.