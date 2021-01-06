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Экс-глава аэропорта "Манас" покупал голоса "за" Сегизбаева? Идет проверка

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- Екатерина Улитина
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В координационную группу Центральной избирательной комиссии поступила жалоба на кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева. Заявитель утверждает, что избирателям предлагали деньги в обмен на поддержку Абдиля Сегизбаева в ходе голосования.

Подкупом избирателей якобы занимался бывший глава аэропорта "Манас" Эрик Шайданов.

Кроме того, в заявление говорится, что Шайданов приглашал жителей Джумгальского района принять участие во встрече с кандидатом за вознаграждение в 2 тысячи сомов.

Материалы дела переданы в правоохранительные органы, ведется следствие.

В штабе Абдиля Сегизбаева сообщили, что Эрик Шайданов не входит в избирательный штаб. Он не имеет никаких отношений с кандидатом.


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URL: https://www.vb.kg/395863
Теги:
Абдил Сегизбаев, выборы, Кыргызстан, ЦИК
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