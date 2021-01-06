Экс-глава аэропорта "Манас" покупал голоса "за" Сегизбаева? Идет проверка

В координационную группу Центральной избирательной комиссии поступила жалоба на кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева. Заявитель утверждает, что избирателям предлагали деньги в обмен на поддержку Абдиля Сегизбаева в ходе голосования.

Подкупом избирателей якобы занимался бывший глава аэропорта "Манас" Эрик Шайданов.

Кроме того, в заявление говорится, что Шайданов приглашал жителей Джумгальского района принять участие во встрече с кандидатом за вознаграждение в 2 тысячи сомов.

Материалы дела переданы в правоохранительные органы, ведется следствие.

В штабе Абдиля Сегизбаева сообщили, что Эрик Шайданов не входит в избирательный штаб. Он не имеет никаких отношений с кандидатом.