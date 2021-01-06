Погода
$ 83.18 - 83.58
€ 101.37 - 102.87

Смог в Бишкеке. Сжигание угля было основным источником загрязнений

65  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сжигание угля было одним из основных источников выброса вредоносных частиц в Бишкеке. А вот работа столичной ТЭЦ хоть и внесла свой вклад в загрязнение атмосферы, но не была основной причиной смога. К такому выводу пришли члены молодежного экологического движения Move Green на основе проведенного мониторинга состояния воздуха в 2020 году.

"Из-за пандемии и принятых карантинных мер в 2020 году мы смогли провести анализ изменения качества воздуха в городе Бишкек при наличии и отсутствии общеизвестных источников загрязнения - таких как работа ТЭЦ в режиме обеспечения отопления, отопление частного сектора и автотранспорта", - говорится в сообщении организации.

В ходе исследования активисты проанализировали данные AQI (индекс качества воздуха) по РМ2.5 (загрязняющие частицы) с трех датчиков расположенных в разных частях города (район Ошского рынка, Посольства США и мкр Восток-5) в период с 15 марта по 15 апреля 2020 г. Кроме того при анализе учитывалась среднесуточная температура воздуха.

Активисты выявили следующие тенденции:

Заметное улучшение качества воздуха произошло после отключения отопления в столице 19 марта 2020 года. Однако в этом году из-за похолоданий и с целью профилактики заболеваемости COVID-19, отопление было повторно включено с 24 марта и отопительный сезон закончился только 4 апреля.

Кроме того, с 22 марта 2020 в городе был введен режим ЧС и карантин по 11 мая. Соответственно с этого числа в городе загрязнение воздуха от автотранспорта практически отсутствовало.

22 и 23 марта на графике показаны данные качества воздуха без центрального отопления (ТЭЦ) и без автотранспорта. Воздух в этот период не превышает допустимые нормы КР, и согласно AQI является "Удовлетворительным" (76 и 91). Но так как температура в эти дни составляла +11℃ и +9℃, мы предполагаем, что частный сектор частично отапливался.

С 24 по 27 марта наблюдается резкое ухудшение качества воздуха, превышающее гигиенические нормативы КР, в связи с возобновления отопления частного сектора из-за понижения среднесуточной температуры до +3℃ и повторного включения центрального отопления (ТЭЦ).

С 31 марта среднесуточная температура воздуха в городе Бишкек поднялась до +13℃, в связи с чем последовало значительное улучшение качества воздуха (в среднем до AQI 70). Мы предполагаем, что с этого числа большинство жителей частного сектора прекратили отапливаться или же отапливались не интенсивно. Но при этом необходимо отметить, что до 4 апреля ТЭЦ г. Бишкек продолжала обеспечивать центральным отоплением.

Затем с 8 по 11 апреля наблюдается понижение среднесуточной температуры от +8℃ до +2℃ градусов. Что приводит к постепенному ухудшению качества воздуха, пик приходится на 11 апреля, затем происходит резкое улучшение качества воздуха в связи с повышением температуры до +17℃ градусов 12 апреля. Скорее всего, в этом случае ухудшение качества воздуха связано с возобновлением отопления частного сектора. Центральное отопление в этот период уже было прекращено.

На основе наблюдений организация сделала следующие выводы (они релевантны только к периоду с 15 марта по 15 апреля 2020):

1. Сжигание твердого топлива (угля) было одним из основных источников РМ2.5 в Бишкеке.

2. Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха г. Бишкек твердыми частицами (РМ2.5) вносит отопление частного сектора.

3. Вне всякого сомнения работа ТЭЦ по обеспечению центрального отопления столицы вносит определенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха РМ2.5, однако анализ данных показал, что его доля не столь велика в сравнении с выбросами РМ2.5 от отопления частного сектора. (См. период 31 марта по 4 апреля; 8 по 11 апреля).

4. В центре города даже после прекращения отопления качество воздуха было "Удовлетворительным" (AQI от 51 до 80), и не снизилось до показателя "Здоровый".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395865
Теги:
экология, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  