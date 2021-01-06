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В Центральной Азии стартовала Азиатская профессиональная лига

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- ВБ
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В Кыргызстане при поддержке спортивных федераций Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана стартовал первый сезон Азиатской профессиональной лиги (Asian Pro League). Это первое подобное начинание такого уровня в сфере спорта в Центральноазиатском регионе.

Как сообщается, цель Asian Pro League – дать возможность самым талантливым спортсменам Центральной Азии проявить себя на новом уровне, лучшим из них открыть путь к спортивной карьере мирового уровня.

Соревнования проходят по таким видам спорта, как баскетбол, футбол, настольный теннис, волейбол и шорт-хоккей по круговой системе в каждой участвующей стране. После чего, победители и серебряные призеры из каждой страны будут состязаться между собой в "Суперфинале Asian Pro League".

Как отмечают организаторы, создание Лиги внесет весомый вклад в укрепление спортивных связей и развитие межкультурного диалога между странами СНГ.

"Мы хотим создать все условия для развития Азиатской профессиональной лиги, которая поможет спортсменам достичь своих амбициозных целей и показать свои возможности более широкой аудитории. Соревнования такого уровня также плодотворно повлияют на повышение роли физической культуры в развитии личности человека и популяризация спорта среди населения стран Центральной Азии" - отмечают организаторы Asian Pro League.


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URL: https://www.vb.kg/395866
Теги:
баскетбол, волейбол, спорт, футбол, Центральная Азия
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