Гороскоп на январь. Что вас ждет в месяц Земляного Быка

5 января пришел месяц Земляного Быка, который продлится до 3 февраля. Гороскоп от астролога Юрия Бацзы (sky_love_pro).

Образ месяца - это Снежная королева, которая замораживает все вокруг себя. Месяц Земляного Быка является крайним месяцем года Металлической Крысы, а также генеральной репетицией следующего года, года Металлического Быка.

Главная рекомендация на месяц – согревайте себя, помимо традиционных способов (таких как подогретая еда, положительные эмоции), занимайтесь йогой, растяжкой, статической гимнастикой и старайтесь не расстраиваться по пустякам. Если вы не будете этого делать, то возможны резкие изменения, и если они будут вам не полезны, то выходить из сложившейся ситуации вам будет намного сложнее и дольше.

Месяц хорош для рынка недвижимости, т.к. можно продать жилье по завышенной стоимости, но не подходит для приобретения дорогостоящей техники и имущества.

Для людей без стихии Огня в дате рождения и для которых Вода является не полезным элементом, лучше не использовать дни Свиньи для важных дел, в это время будет складываться полный сезон Воды, и сила стихии возрастает в несколько раз. Это 15 и 27 января.

Рожденные в год Быка (1961, 1973, 1985, 1997, 2009 гг.) старайтесь уделять больше внимания близким людям, посвятите себя семье и налаживанию семейных отношений. Например, если живете отдельно от родителей, бабушек или дедушек, то сходите к ним в гости, поздравьте всех родственников с новогодними праздниками. Также полезно будет заняться творческими проектами.

У рожденных в год Тигра (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 г.г.) или в день Тигра удваивается энергия харизмы и сексуальности. Если Вы одиноки и стихия Земли для Вас является символом мужа или жены, то не сидите дома, а выходите в свет в поисках отношений. Будьте осторожными с острыми и режущими предметами.

Рожденным в год Кролика (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 г.г.) нужно успеть закончить все начатые проекты. Месяц приносит символ потери, пришло время избавиться от хлама и ненужных вещей, а также не полезного окружения. Старайтесь уделить больше внимания близким людям, а также максимально посвятить себя семье. Женщины, рожденные в годы Кролика могут захандрить, появится желание побыть одной. Не сопротивляйтесь этому желанию, разрешите себе побыть наедине с самой собой, а компанию вам может составить хорошая книга или любимый фильм. Главное не оставайтесь в этом состоянии долго.

У рожденных в год Дракона (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 г.г.) не все спокойно. Энергия перемен начинает закручивать события, поэтому лучше заранее к ним подготовиться. В этом месяце могут возникнуть денежные трудности, если вы не будете контролировать свои расходы и заранее планировать свой бюджет. Будьте осторожны в денежных вопросах - высок риск стать жертвой обмана.

Для рожденных в год Змеи (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 г.г.) актуальной становится тема отношений. Особенно, если стихия Металла символизирует мужа или жену. При решении сложностей используйте творческий подход. Будьте амбициозными в достижении своих целей, тогда непременно добьетесь своего. Не стесняйтесь при необходимости просить помощи у близких, друзей и коллег.

Для рожденных в год Лошади (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 г.г.) будет сложно что-то планировать, т.к. месяц сбивает планы. Возможны денежные трудности, поэтому контролируйте свои расходы, заранее планируйте бюджет. Лучше воздержаться от больших покупок. Т.к. Бык сливается с Крысой, то проблемы с головными болями, мигренями, болями в районе шейно-воротниковой зоны, которые вас мучали в течение года, могут уйти на второй план.

Рожденные в год Козы (1955, 1967, 1979, 1991, 2003 г.г.) начинают ощущать на себе энергию приходящего года. Лучше не заниматься экстремальными видами спорта. А в дни Собаки исключить дальние поездки. У Вас вскрываются Хранилища, поэтому за какую сферу жизни отвечает стихия Земли, там и будут изменения. Также обратите внимание на сферы жизни, за которые отвечает Вода. Если Вода для Вас является деньгами, то есть шанс быстро с ними расстаться. А если ресурсом, то не забывайте о мерах безопасности и внимательнее отнеситесь к своему здоровью.

У рожденных в год Обезьяны (1956, 1968, 1980, 1992, 2004 г.г.) праздники окажутся затяжными. Вы можете рассчитывать на признание своих заслуг, карьерное продвижение или получение денежного вознаграждения. Но если стихия Земли для Вас символизирует Деньги, то Вас ожидают серьезные расходы. Ближайшее окружение будет относиться к вам с особым уважением, к вам не раз обратятся за помощью или советом.

Рожденным в год Петуха (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2011 г.г.) нужно следить за тем, что они говорят и не раздавать поспешных обещаний, за которые потом Вам может прилететь. Месяц способствует пробуждению творческих способностей, поэтому направьте эту энергию на реализацию своих творческих проектов. В месяц Земляного Быка лучше воздержаться от участия в судебных разбирательствах.

Рожденным в год Собаки (1958, 1970, 1982, 1994, 2006 г.г.) следует избегать сплетен. Вы с легкостью можете попасть в неприятную ситуацию, чтобы избежать этого необходимо целиком и полностью положиться на свою интуицию. Также нужно быть осторожными с колюще-режущими предметами и внимательными на дороге и за рулем.

Рожденных в год Свиньи (1959, 1971, 1983, 1995, 2007 г.г.) месяц решит проверить на прочность, подготовив некоторые препятствия на вашем пути. Не вешайте нос и не сдавайтесь, тогда вы добьетесь своего. При этом не забывайте "фильтровать" информацию. Если стихия Воды для Вас является символом ресурсов, то Ваше тело уязвимо.

У рожденных в год Крысы (1960, 1972, 1984, 1996, 2008 г.г.) происходит увеличение стихии Земли. Если она Вам полезна, то месяц принесет поддержку, признание заслуг, карьерное продвижение или получение денежного вознаграждения. Если Земля вредна, то не подвергайте здоровье риску. Ближайшее окружение будет относиться к вам с особым уважением, к вам не раз обратятся за помощью или советом. Не останавливайтесь на достигнутом.

Благоприятные даты:

13, 25 января. Но не подходит для рожденных в год Кролика (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 г.г.).

14, 26 января. Не подходят для рожденных в год Дракона (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 г.г.).

15, 27 января. Не подходят для рожденных в год Змеи (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 г.г.).

17, 29 января. Не подходят для рожденных в год Козы (1955, 1967, 1979, 1991, 2003 г.г.).

Неблагоприятные дни: 6, 10, 11, 16, 18, 22, 23, 28 января, 3 февраля.

Этот прогноз носит общий характер и сформирован только по году рождения.