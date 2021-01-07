"ВВП Кыргызстана будет расти за счет мигрантов"

Главный экономист Евразийского банка ЕАБР Евгений Винокуров считает, что в наступающем году ВВП Кыргызстана будет расти за счет возобновления потока переводов от трудовых мигрантов.

- Базовый сценарий прогноза ЕАБР для КР основывается на предположениях о нормализации ситуации с пандемией к лету и стабильности внутренней социально–политической обстановки. Только при таких условиях в 2021 году можно будет ожидать восстановительного роста экономики, который, по нашим оценкам, составит 3,7 процента. Расширению деловой активности в КР могут способствовать улучшение экономической ситуации в ключевых странах - торговых партнерах (Россия, Казахстан, Китай), что положительным образом скажется на объемах кыргызского экспорта. Возобновление притока денежных переводов укрепит внутренний потребительский спрос. По расчетам ЕАБР, фактор трансфертов трудовых мигрантов обеспечит порядка 0,8–1–процентный пункт роста ВВП республики в 2021 году. При этом снижение объемов производства золота на руднике Кумтор будет сдерживать положительную динамику, - отмечает Винокуров.

По его словам, в будущем году перспективы восстановления экономик стран - участниц ЕАЭС остаются в высокой степени неопределенными.

- Бурный рост заболеваемости COVID–19 в осенний период и распространение новой разновидности коронавируса в странах Европы показали, что именно дальнейший ход пандемии будет определять экономическое развитие государств региона. Базовый сценарий ЕАБР основывается на предпосылке о замедлении пандемии и постепенном смягчении ограничительных мер в первой половине 2021 года. Это сформирует условия для восстановления внутреннего и внешнего спроса, а также объемов взаимной торговли. Рост агрегированного ВВП стран - участниц банка (ЕАБР) прогнозируется в размере 3,2 процента в 2021 году, - объясняет эксперт.

Он уточняет, что возврат экономики региона операций ЕАБР к докризисному уровню IV квартала 2019 года ожидается только в 2022 году. Ограничивать скорость восстановления будут социальное дистанцирование и низкая инвестиционная активность.

По прогнозам Евразийского банка развития, снятие ограничительных мер приведет к росту в тех сферах, что понесли наибольшие убытки в 2020 году.

- В первую очередь это сфера услуг: розничная торговля, гостиничный бизнес, общественное питание и организации, предоставляющие массовые развлекательные услуги. Если будет восстановлено полное функционирование пограничных пунктов и полностью сняты ограничения на трансграничные перемещения, это придаст импульс производству в отраслях, ориентированных на внешний мир, а именно текстильное производство, сфера туризма и авиаперевозки, - говорит Евгений Винокуров.

Кроме того, главный экономист ЕАБР высказался по поводу устойчивости национальной валюты КР в будущем году.

- В настоящее время валюты стран с формирующимся рынком находятся под давлением из–за неопределенности по поводу глобальных экономических перспектив на фоне пандемии. Премия за риск для развивающихся экономик остается высокой. По мере исчерпания эффектов внешних факторов давление на внутреннем валютном рынке ослабнет. Мы также полагаем, что Национальный банк КР сохранит текущую направленность валютной политики в среднесрочном периоде. Все это будет способствовать сохранению стабильности на внутреннем валютном рынке в отсутствии дополнительных шоков. По нашим оценкам, котировки валютного курса в среднем по 2021 году составят около 83 сомов за доллар, - спрогнозировал Винокуров.

Отметим, ранее главный экономист ЕАБР на Первом Евразийском конгрессе прокомментировал политику властей КР по внешнему государственному долгу.

- В Кыргызстане сейчас есть серьезное недовольство по поводу уровня долга. Но мы, как эксперты, склонны считать, что правительство в целом ведет правильную и адекватную политику. Долг устойчив, льготен и комфортен. Кыргызстан не выходил на рынок коммерческого кредитования. Весь его долг льготный, под низкий процент и на долгий срок. Долговая позиция страны не вызывает у нас опасений, несмотря на то, что цифра серьезная. Надо смотреть не на цифру, а на то, что "зашито" внутри, - подчеркнул Евгений Винокуров.

Он спрогнозировал небольшой рост долга в будущем году, однако отметил, что затем будет сокращение внешней задолженности республики.