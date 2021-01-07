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Руководству ГУВД Бишкека поручено усилить безопасность во время выборов

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- ВБ
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Заместитель главы МВД Октябрь Урмамбетов посетил главное управление внутренних дел Чуйской области и города Бишкек, где встретился с руководством и начальниками подразделений для обсуждения вопросов готовности обеспечения общественного порядка и безопасности во время президентской избирательной кампании.

Октябрь Урмамбетов потребовал высокого уровня контроля за общественной безопасностью, соблюдения законности, а также не нарушать служебную дисциплину во время предстоящих выборов. При этом он подчеркнул о необходимости обеспечить всех милиционеров средствами индивидуальной защиты в день выборов и создать соответствующие условия для их работы.

Урмамбетов поручил руководству ГУВД Чуйской области и города Бишкек усилить безопасность на избирательных участках, а также оперативно принимать меры по всем правонарушениям зарегистрированных в период проведения выборов в соответствии с законодательством КР.


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URL: https://www.vb.kg/395884
Теги:
выборы, Октябрь Урмамбетов, МВД
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