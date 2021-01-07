В Оше прошла интеллектуальная игра "Quiz Night", организованная Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) при поддержке USAID. Об этом сообщает информационный отдел ЦИК КР.

Участники - представители медиа и академического сообществ, блоггеры и другие лидеры формирования общественного мнения г.Ош соревновались на знание истории выборов и парламентаризма в Кыргызстане, избирательного права, этапов внедрения новой избирательной системы. Были предложены вопросы о взаимодействии СМИ и ЦИК в рамках выборного процесса, гендерном и инклюзивном компонентах выборов. Журналисты и представители вузов продемонстрировали свои знания на тему проводимых в Кыргызстане референдумов, правилах агитации, цифровизации выборов, вспомнили историю создания и развития Центральной избирательной системы КР.

Ведущим выступил – известный медиа эксперт Авланбек Джумабаев.

Было сформировано 12 команд:

Команда – "Ынтымак". Капитан - Марат уулу Сыймык. Команда – "Телефронт". Капитан - Жумамидин Сулайманкулов. Команда "Учкун". Капитан - Дастан Үмөтбай уулу. Команда "Universe". Капитан - Медер Ниязалиев. Команда "Пентагон". Капитан - Сапарали Патаев. Команда кафедры журналистики - Капитан - Гулзина Азаматова. Команда "Достор". Капитан - Медербек Абдыманапов. Команда "Уктатпайм". Капитан - Асылкан Кубанычбекова. Команда "Т-медиа". Капитан - Нурлан.Адаев Команда "Клооп – факты бар!". Капитан - Элвира Султанмурат кызы. Команда "Ош ТВ". Капитан – Гулшайыр Турдали кызы. Команда "Курама". Капитан – Нуртаза Абдиев. Команда "Аралаш". Капитан – Адил Акжол уулу.

В начале интеллектульной игры перед участниками выступил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов. Он отметил, что Центральная избирательная комиссия проводит активную работу по сотрудничеству со средствами массовой информации.

" В этот раз Центризбирком выбрал новый формат, который также носит информационно-разъяснительный характер. Цель мероприятия – повысить компетентность журналистов, блоггеров, граждан с активной гражданской позицией для грамотного освещения предстоязих досрочных выборов Президента Кыргызской Республики и референдуме Кыргызской Республики.", - сказала он.

Абдыжапар Бекматов также поблагодарил Представительство Международного фонда избирательных систем за многолетнее партнерство, помощь в изготовлении различных информационно-разъяснительных материалов, техническую поддержку мероприятий, направленных на улучшение избирательной системы.

Зампредседателя ЦИК КР призвал журналистов активно принимать участие в объективном освещении выборного процесса, отметив большую роль СМИ в предоставлении населению информации об участниках выборного процесса. По его словам, информацию можно взять на ресурсе ЦИК КР https://talapker.shailoo.gov.kg/

Победителями "Quiz Night" стали следующие команды:

Команда "Ош ТВ". Капитан – Гулшайыр Турдали кызы. Команда "Достор". Капитан - Медербек Абдыманапов. Команда "Т-медиа". Капитан - Нурлан.Адаев.

Четвертое место поделили две команды:

"Universe". Капитан - Медер Ниязалиев. Команда "Пентагон". Капитан - Сапарали Патаев.

Победители получили призы.