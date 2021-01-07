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В Оше прошла интеллектуальная игра "Quiz Night"

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- Бакыт Басарбек
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В Оше прошла интеллектуальная игра "Quiz Night", организованная Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) при поддержке USAID. Об этом сообщает информационный отдел ЦИК КР.

Участники - представители медиа и академического сообществ, блоггеры и другие лидеры формирования общественного мнения г.Ош соревновались на знание истории выборов и парламентаризма в Кыргызстане, избирательного права, этапов внедрения новой избирательной системы. Были предложены вопросы о взаимодействии СМИ и ЦИК в рамках выборного процесса, гендерном и инклюзивном компонентах выборов. Журналисты и представители вузов продемонстрировали свои знания на тему проводимых в Кыргызстане референдумов, правилах агитации, цифровизации выборов, вспомнили историю создания и развития Центральной избирательной системы КР.

Ведущим выступил – известный медиа эксперт Авланбек Джумабаев.

Было сформировано 12 команд:

  1. Команда – "Ынтымак". Капитан - Марат уулу Сыймык.
  2. Команда – "Телефронт". Капитан - Жумамидин Сулайманкулов.
  3. Команда "Учкун". Капитан - Дастан Үмөтбай уулу.
  4. Команда "Universe". Капитан - Медер Ниязалиев.
  5. Команда "Пентагон". Капитан - Сапарали Патаев.
  6. Команда кафедры журналистики - Капитан - Гулзина Азаматова.
  7. Команда "Достор". Капитан - Медербек Абдыманапов.
  8. Команда "Уктатпайм". Капитан - Асылкан Кубанычбекова.
  9. Команда "Т-медиа". Капитан - Нурлан.Адаев
  10. Команда "Клооп – факты бар!". Капитан - Элвира Султанмурат кызы.
  11. Команда "Ош ТВ". Капитан – Гулшайыр Турдали кызы.
  12. Команда "Курама". Капитан – Нуртаза Абдиев.
  13. Команда "Аралаш". Капитан – Адил Акжол уулу.

В начале интеллектульной игры перед участниками выступил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов. Он отметил, что Центральная избирательная комиссия проводит активную работу по сотрудничеству со средствами массовой информации.

" В этот раз Центризбирком выбрал новый формат, который также носит информационно-разъяснительный характер. Цель мероприятия – повысить компетентность журналистов, блоггеров, граждан с активной гражданской позицией для грамотного освещения предстоязих досрочных выборов Президента Кыргызской Республики и референдуме Кыргызской Республики.", - сказала он.

Абдыжапар Бекматов также поблагодарил Представительство Международного фонда избирательных систем за многолетнее партнерство, помощь в изготовлении различных информационно-разъяснительных материалов, техническую поддержку мероприятий, направленных на улучшение избирательной системы.

Зампредседателя ЦИК КР призвал журналистов активно принимать участие в объективном освещении выборного процесса, отметив большую роль СМИ в предоставлении населению информации об участниках выборного процесса. По его словам, информацию можно взять на ресурсе ЦИК КР https://talapker.shailoo.gov.kg/

Победителями "Quiz Night" стали следующие команды:

  1. Команда "Ош ТВ". Капитан – Гулшайыр Турдали кызы.
  2. Команда "Достор". Капитан - Медербек Абдыманапов.
  3. Команда "Т-медиа". Капитан - Нурлан.Адаев.

Четвертое место поделили две команды:

  1. "Universe". Капитан - Медер Ниязалиев.
  2. Команда "Пентагон". Капитан - Сапарали Патаев.

Победители получили призы.


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URL: https://www.vb.kg/395888
Теги:
Ош, ЦИК
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