В Оше прошла интеллектуальная игра "Quiz Night", организованная Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) при поддержке USAID. Об этом сообщает информационный отдел ЦИК КР.
Участники - представители медиа и академического сообществ, блоггеры и другие лидеры формирования общественного мнения г.Ош соревновались на знание истории выборов и парламентаризма в Кыргызстане, избирательного права, этапов внедрения новой избирательной системы. Были предложены вопросы о взаимодействии СМИ и ЦИК в рамках выборного процесса, гендерном и инклюзивном компонентах выборов. Журналисты и представители вузов продемонстрировали свои знания на тему проводимых в Кыргызстане референдумов, правилах агитации, цифровизации выборов, вспомнили историю создания и развития Центральной избирательной системы КР.
Ведущим выступил – известный медиа эксперт Авланбек Джумабаев.
Было сформировано 12 команд:
В начале интеллектульной игры перед участниками выступил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов. Он отметил, что Центральная избирательная комиссия проводит активную работу по сотрудничеству со средствами массовой информации.
" В этот раз Центризбирком выбрал новый формат, который также носит информационно-разъяснительный характер. Цель мероприятия – повысить компетентность журналистов, блоггеров, граждан с активной гражданской позицией для грамотного освещения предстоязих досрочных выборов Президента Кыргызской Республики и референдуме Кыргызской Республики.", - сказала он.
Абдыжапар Бекматов также поблагодарил Представительство Международного фонда избирательных систем за многолетнее партнерство, помощь в изготовлении различных информационно-разъяснительных материалов, техническую поддержку мероприятий, направленных на улучшение избирательной системы.
Зампредседателя ЦИК КР призвал журналистов активно принимать участие в объективном освещении выборного процесса, отметив большую роль СМИ в предоставлении населению информации об участниках выборного процесса. По его словам, информацию можно взять на ресурсе ЦИК КР https://talapker.shailoo.gov.kg/
Победителями "Quiz Night" стали следующие команды:
Четвертое место поделили две команды:
Победители получили призы.