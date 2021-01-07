Кыргызстанцы стали пользователями платформы РФ для соотечественников

Перспективы использования новой российской интернет-платформы для молодых соотечественников были обсуждены на их онлайн-конференции "Из 20.20 в 20.21". Участниками стали представители ряда стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Кыргызстана, которые зарегистрированы в автоматизированной информационной системе "Молодые соотечественники".

Эта АИС – интерактивная платформа для сотрудничества, общения и развития сообщества молодых соотечественников, проживающих за рубежом, была торжественно запущена 7 сентября 2020 года на церемонии закрытия пятого юбилейного Международного молодежного форума "Евразия Global". Сегодня на ней, как сообщается, зарегистрировано и взаимодействует более 1100 пользователей - представители более 80 стран мира: США, Мальты, Испании, Италии, Норвегии, Германии, Великобритании, Израиля, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Египта, Латвии и других государств.

Платформа включает функции для общения (личный профиль, сообщения, чаты и группы, которые создают сами соотечественники), полезную информативную часть (правовые документы, положения, информацию о российском образовании, странах мира, контакты федеральных структур) и обратную связь (взаимодействие с создателями, отзывы и предложения для усовершенствования платформы).

Оператором проекта при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) стала Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ).

Вице-президент этой академии Валентин Степанов, выступая на онлайн-конференции, заявил: "Вызовы 2020 года, широкое использование удаленного формата общения и работы заставили уделять больше внимания не только интерактивности контента, но и новым технологиям вовлечения пользователей, объединения их вокруг актуальных идей и ценностей. Будущее массовых коммуникаций именно за подобными интернет-площадками, за распределенными в пространстве "клубами по интересам", где молодые люди встречаются, заводят знакомства, обмениваются знаниями и опытом, помогают друг другу и совершенствуются".

А начальник отдела международной деятельности Росмолодежи Татьяна Селиверстова подчеркнула: "Эта АИС является инструментом, призванным сплотить сообщество молодых соотечественников и установить прямые контакты между молодежью России и разных стран".

В ходе конференции ее участники обсудили все технические, визуальные и контентные составляющие АИС и внесли предложения по усовершенствованию платформы. Речь идет, в частности, о проведении образовательных курсов, интерактивов, размещении информации о грантовой поддержке для российских соотечественников и о многом другом. Также решено создать действующую фокус-группу активистов для развития платформы и для дальнейшей работы внутри своих стран.