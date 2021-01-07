И.о.премьер-министра Новиков объявил трехлетку спасения Бишкека от смога

Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков утвердил План комплексных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке и пригородных Сокулукском и Аламудунском районах на 2021-2023 годы.

Отдельные положения этого плана Правительство обещает выполнить уже в нынешнем году и даже в ближайшие месяцы.

- Самыми первыми пунктами плана поручено "проработать вопрос об изменении градостроительного плана и генерального плана с учетом увеличения продуваемости г. Бишкек". Гарантируется планирование строительства и размещения зданий и сооружений "с учетом розы ветров – продуваемости территорий".

- Мэрия Бишкека должна высадить в 2021 году: взрослых деревьев – 10000 штук, кустарников – 4500, живой изгороди – 170000; в 2022 году: взрослых деревьев – 11000, кустарников – 4500, живой изгороди – 200000; в 2023 году: взрослых деревьев – 11000, кустарников – 4500, живой изгороди – 200000 штук.

- Обещается, что будет восстановлено и построено ирригационных сетей протяженностью: в 2021 году – 10000 погонных метров, в 2022 году – 7000, в 2023 году – 6000 погонных метров.

- Организация парка в районе Боз-Болток на территории Фрунзенского лесхоза запланирована на 2021-2023 годы. Конкретно будет увеличена площадь парковых зон, в том числе от 60 га в 2021 году до 400 га в 2023 году. Плюс будет проложен водопровод и система орошения, в том числе в 2021 году – 5 км для полива парковой зоны.

- Планируется "развитие тротуарных дорожек и полос велосипедного движения". Наконец-то будет "улучшена дорожная инфраструктура, созданы условия для пешеходов". Конкретно намечены реконструкция и строительство тротуарных дорожек и велосипедных полос протяженностью: в 2021 году – 40 километров и в в 2022 -2023 годах тоже по 40 километров.

- Важно: в 2021 году в кои то веки запланирована рекультивация днем и ночью горящего-чадящего-дымящего Бишкекского санитарного полигона. Наверное, при рекультивации сподобятся наконец-то погасить мусорное пламя?..

- Тоже на 2021-й намечено завершение проектирования нового санитарного полигона и начало строительных работ.

- И – внимание! - в 2022 году будет "построен завод по сортировке твердых отходов", который горожанам вообще-то обещали давным-давно.

- Количество реконструируемых муниципальных котельных "Бишкектеплоэнерго" в 2021 году – 22 котельных с сокращением выбросов их вредных веществ в атмосферу. Тоже в 2021-м обещают установить солнечные коллекторы на муниципальной котельной "Факел" "Бишкектеплоэнерго" суммарной мощностью 0,4 МВт.

- Уже в первом квартале 2021 года обещают разработать механизм предоставления возможности населению беспроцентного поэтапного погашения стоимости подключения жилых домов к природному газу и установке необходимого оборудования в рассрочку.

- Увы, без конкретных сроков ("постоянно") обещают перевод на газовое топливо общественных бань, саун, оздоровительных центров, использующих твердое топливо и мазут. Плюс установление запретов на использование твердого топлива для бань, саун и других общественных объектов.

- Так же "постоянно" намечены перевод автопарка мэрии Бишкека на газомоторное топливо или электротранспорт плюс перевод автомобилей на газовое топливо с предоставлением возможности владельцам на установку газобаллонного оборудования в рассрочку. И –введение "требования о наличии газомоторного топлива или электротранспорта при предоставлении маршрутов для компаний, осуществляющих пассажирские перевозки" в Бишкеке.

- Хотят увеличить уровень газификации частного сектора Бишкек и Чуйской области в 2023 году до 60 процентов.

- Самая кардинальная задумка: уже в 2021-м обеспечить перевод ТЭЦ Бишкека на природный газ в осенне-зимний период! С одновременным снижением цены газа для ТЭЦ.

- Еще обещают "организовать регулировку автотранспортных средств в утренний и вечерний час пик для уменьшения заторов на дорогах". И – всячески поддерживать покупку бишкечанами электромобилей и гибридного автотранспорта вместо традиционных загрязняющих атмосферу бензиновых и дизельных авто. Эти традиционные автомобили обещают усиленно оборудовать снижающими загрязнение катализаторами.

- И уже до 1 марта обещают "разработать карты загрязненных участков" Бишкека - для "повышения осведомленности населения". То есть тем самым обещают эти карты до 1 марта опубликовать. Ждать осталось недолго.