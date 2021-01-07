Автопарк региональных подразделений МВД пополнился новыми автомобилями

Министерство внутренних дел передало в районные подразделения ОВД два микроавтобуса, оборудованные для использования в качестве передвижных приемных милиций. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, 7 января 2021 года у здания МВД состоялось торжественное вручение автомашин.

"В мероприятии приняли участие руководители главных управлений и отделов МВД, сотрудники центрального аппарата министерства и ГУВД Чуйской области.

На торжественном вручении автотранспорта выступил начальник Службы общественной безопасности МВД КР полковник милиции Сталбек Рахманов, который отметил, что Министерством внутренних дел уделяется особое внимание оснащению региональных подразделений ОВД материально-техническими ресурсами для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в регионах. Передаваемый новый автотранспорт позволит сотрудникам подразделений милиции регулярно выезжать в отдаленные районы, оперативно выполнять задачи по снижению преступности и предупреждению правонарушений, в том числе по профилактике семейного насилия и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

В целях своевременного реагирования на обращения граждан служебные автомобили передвижной приемной милиции, оснащенные необходимыми средствами, сигнальными громкоговорящими установками, направлены в ОВД Панфиловского и Аламудунского районов Чуйской области. Ранее автотранспорт находился на балансе ГУФХО МВД.

В передвижных приемных милиции сотрудники ОВД работают совместно с представителями социальных органов и местного самоуправления, принимают заявления и обращения граждан по любым вопросам и по ним предпринимаются неотлагательные меры. Основной задачей является быть более доступной для населения, поскольку взаимодействие органов милиции с общественностью является приоритетным направлением. Ежемесячно будут составляться графики выездов, которые утверждаются руководителями территориального ОВД и органа местного самоуправления", - говорится с сообщении МВД.