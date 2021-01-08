Эксперт: Правительство должно давать, а не брать

Экономический эксперт Денис Бердаков рассказал "Вечерке", какие, по его мнению, шаги со стороны властей республики помогут оживить экономику Кыргызстана в будущем году.

- В первые несколько месяцев экономическая ситуация будет напряженной. И с этим мы ничего не сможем поделать. Отчасти это, конечно, связано с коронавирусом, который никуда не денется. При этом о массовом вакцинировании у нас пока и речи нет. Впрочем, не все так мрачно. Положение дел может начать выправляться примерно с сентября. В Европе после вакцинации начнется оживление экономических процессов. Как следствие, скорее всего, нефть поднимется в цене. На этом фоне Россия тоже начнет оживать и соответственно впускать наших мигрантов, - говорит он.

По словам аналитика, наше правительство должно подготовиться к этому.

- Необходимо договориться о точечном поселении наших мигрантов в России, так сказать, застолбить для них места. С лета начнут открывать границы, и пойдет большой поток мигрантов из Узбекистана. Если договориться об организованном наборе 50–100 тысяч наших граждан, то это очень благотворно отразится на нашей экономике, - считает эксперт.

Кроме того, Денис Бердаков отмечает, что властям КР необходимо помочь нашим крестьянам выстроить эффективную логистику для поставок аграрной продукции в Россию.

- Наша сельхозпродукция и сейчас потребляется Россией в больших количествах. Главная проблема реализации наших продуктов - это неправильная логистика. Тут лучший способ - является железнодорожные пути, по которым можно добираться до большинства городов России. Нужно договориваться с РЖД, чтобы перевозки осуществлялись в специальных холодильных вагонах, а также лоббировать свои интересы в ЕЭК, чтобы Казахстан их не перекрывал, - объясняет он.

Что касается горнорудной сферы, то тут важна обыкновенная стабильность. Эксперт считает, что разработчикам месторождений должны дать железобетонные гарантии, что если они начнут работать, то никто не придет к ним на рудник и не станет качать права.

Предприятиям сферы туризма Бердаков предлагает переориентироваться на европейских туристов.

- На путешественников из России и Казахстана полагаться не стоит. Из–за коронавируса турпоездки становятся хлопотными - надо сдавать анализы и т.д. А вот туристы из Европы могут быть, поскольку там, скорее всего, вакцину смогут довольно быстро распространить массово. При этом для того, чтобы ставка на туристов из западных стран сыграла, необходимо, чтобы наша республика, например, ввела безвизовый режим для тех же иностранцев, договаривалась с авиакомпаниями о скидках на билеты, - говорит экономист.

В целом, считает он, для того, чтобы экономика КР смогла максимально быстро оправиться от постковидного кризиса, нужно, чтобы государство пересмотрело свою роль в отношениях с бизнесом.

- Прежняя позиция правительства была очень слабой. Нам нужны сильные государственные институты, которые будут ориентированы не только на то, чтобы брать, но на активную поддержку предпринимательской активности, - убежден Денис Бердаков.