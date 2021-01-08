Американский флот начнет патрулирование в российской Арктике

Военно-морской флот (ВМФ) США начнет регулярное патрулирование вблизи российских берегов в Арктике, чтобы "препятствовать наступлению Москвы на Крайнем Севере". Об этом заявил американский министр военно-морских сил Кеннет Брейтуэйт, пишет lenta.ru со ссылкой на Breaking Defence.

В ходе телефонной конференции с журналистами министр сказал, что Вашингтону в ближайшие годы придется "действовать более настойчиво" в Арктике, чтобы оспорить как российские, так и в меньшей степени китайские претензии на Крайнем Севере.

Говоря о возможности проведения Военно-морским флотом США "операций по обеспечению свободы навигации" у северных берегов России, Брейтуэйт подчеркнул, что Вашингтон намерен "гарантировать партнерам свободу судоходства", и назвал такую стратегию "правом" и "обязанностью" США как "доминирующей военно-морской силы в мире".

Министр назвал главным преимуществом США подводные лодки. Он указал, что Россия имеет свой ледокольный флот, а Китай строит корабли темпами, с которыми американский флот "не может сравниться". Поэтому, считает он, США могут брать суда в аренду, пока не будут построены собственные.

Ранее в новом докладе Военно-морских сил (ВМС) США Китай был назван главной угрозой для мирового господства американского флота. В качестве основных конкурентов в документе выделены России и Китай, однако именно Пекин, а не Москва описан как наибольшая причина для беспокойства.