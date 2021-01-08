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В Бишкеке с 18-20 января открываются все школы и детские сады

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- Оксана Гут
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В столице заработают школы, детские сады. В мэрии Бишкека рассказали когда именно, отметив, что эпидемиологическая ситуация в столице немного стабилизировалась.

В муниципалитете состоялось заседание городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии (ЧППК) под руководством вице-мэра по социальным вопросам Айжан Чыныбаевой. Была обсуждена возможность поэтапного возобновления работы школ, детских садов согласно алгоритму Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки КР.

Главный санитарный врач ЦГСЭН К. Кундашев поддержал идею поэтапного возобновления работы общеобразовательных организаций с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

"Предварительно с 12 по 18 января в столичных школах планируется проведение медицинского осмотра учителей, для этого на подмогу школьным врачам, медсестрам придут медики ЦСМ. Педагоги с клиническими проявлениями КОВИД-19, контактные лица будут направлены на сдачу ПЦР-тестирования. В это же время в зданиях учебных заведений будет проходить дезинфекция, районные центры образования завершат подготовительные работы для обеспечения учебного процесса (продукты питания, средства индивидуальной защиты)", - сообщают в мэрии.

А с 18 января в школу пойдут 1, 5, 9 и 11 классы. Дети будут учиться в две смены, рассадка будет производиться в шахматном порядке.

В этом режиме школьники будут учиться до 1 февраля, пока специалисты, эпидемиологи будут проводить мониторинг учебного процесса в эпоху пандемии.

Если показатели будут стабильными, предположительно начнется второй этап – в школу пойдут все ученики.

Отмечается, что будет предусмотрена возможность обучения в режиме онлайн, для детей, которые по различным причинам не смогут посещать уроки офлайн. Данная практика широко используется в городах и странах, которые так же находятся в процессе поэтапного возобновления работы образовательных организаций.

Законсервированные дневные стационары в школах будут дислоцированы, техническое обеспечение передано в ЦСМ, кровати и другой инвентарь – на баланс соответствующих служб для хранения.

Детские сады тоже возобновят работу 20 января.

Также вице-мэр поручила организовать работу по улучшению качества школьного питания.


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URL: https://www.vb.kg/395917
Теги:
детский сад, школа, Бишкек, Кыргызстан, карантин, мэрия
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