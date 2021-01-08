Погода
$ 83.00 - 83.40
€ 101.37 - 102.87

Депутат планирует сегодня провести мирную акцию в поддержку парламентаризма

210  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат ЖК Дастан Бекешев сегодня, 8 января, в 12.00 планирует провести мирную акцию возле памятника Героям революции.

Как отмечается, парламентарий призывает граждан прийти и высказать свою позицию относительно парламентской формы правления в стране.

- Мероприятие будет недлительным. Каждый будет выступать примерно по 30 секунд - максимум по 1 минуте, чтобы высказаться успели все желающие. Акция будет недолгой, так как на улице холодно. Но озвучить свою позицию по форме правления граждане должны, - сообщил в соцсетях Дастан Бекешев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395919
Теги:
митинг, парламент, Кыргызстан, политика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  