Депутат планирует сегодня провести мирную акцию в поддержку парламентаризма

Депутат ЖК Дастан Бекешев сегодня, 8 января, в 12.00 планирует провести мирную акцию возле памятника Героям революции.

Как отмечается, парламентарий призывает граждан прийти и высказать свою позицию относительно парламентской формы правления в стране.

- Мероприятие будет недлительным. Каждый будет выступать примерно по 30 секунд - максимум по 1 минуте, чтобы высказаться успели все желающие. Акция будет недолгой, так как на улице холодно. Но озвучить свою позицию по форме правления граждане должны, - сообщил в соцсетях Дастан Бекешев.