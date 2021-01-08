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Продукты по оптовым ценам. В Бишкеке 9 января пройдет сельхозярмарка

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- Оксана Гут
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Минсельхоз возобновляет сельскохозяйственные ярмарки в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По запросам граждан Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики совместно с мэрией и Правительством республики возобновляет сельскохозяйственные ярмарки", - говорится в сообщении.

Первая ярмарка 2021 года стартует 9 января в Бишкеке на пересечении улиц Киевской и Раззакова.

Реализация продуктов по оптовым ценам для поддержки граждан остается важным критерием ярмарки. Планируется, что в мероприятии примут участие более 40 компаний.

"Предыдущие ярмарки получили хороший отклик у жителей и стали востребованными среди кыргызстанцев. И главное - наши отечественные фермеры остались довольными и смогли реализовать свою продукцию. Поэтому эту практику мы будем продолжать и внедрять повсеместно, охватывая все регионы республики", - отмечает министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Тилек Токтогазиев.

Ярмарка начнется 9 января в 10:00 часов, на ней будет представлена следующая продукция:

• Мясная продукция

• Подсолнечное масло

• Яйца

• Рыба

• Мука

• Рис

• Молочная продукция

• Колбасные изделия

• Овощи

• Фрукты

• Сухофрукты

• Напитки и др.


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URL: https://www.vb.kg/395920
Теги:
Минсельхоз, мясо-молочная продукция, правительство, цены, ярмарка, Бишкек, Кыргызстан
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