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В РК на фоне "выборного сезона" общественники создают боты для голосования

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- Виктория Гунгер
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Подписчики из Казахстана пишут изданию "Дикая Азия", что в стране пытаются бороться с возможной фальсификацией парламентских выборов.

- На фоне "выборного сезона", чтобы получить противовес провластной системе, общественники создают боты в телеграмме для голосования. По словам казахстанцев, ботов, созданных гражданскими активистами нашлось уже 5,- говорится в статье.

"Мы их создали, для того, чтобы иметь правдивую картину избирательного процесса, где можно проголосовать за партию, сделать выборы прозрачнее и попытаться избежать фальсификации exit-poll", - подчеркивает ряд казахстанцев.

- Интересно, есть ли аналогичные механизмы в Кыргызстане? В республике также пройдут выборы. Правда президентские. Причем выборы в обеих странах состоятся 10 января, задается вопросом "Дикая Азия".


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URL: https://www.vb.kg/395921
Теги:
выборы, Казахстан, парламент, президент, социальные сети, Кыргызстан
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