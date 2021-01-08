В РК на фоне "выборного сезона" общественники создают боты для голосования

Подписчики из Казахстана пишут изданию "Дикая Азия", что в стране пытаются бороться с возможной фальсификацией парламентских выборов.

- На фоне "выборного сезона", чтобы получить противовес провластной системе, общественники создают боты в телеграмме для голосования. По словам казахстанцев, ботов, созданных гражданскими активистами нашлось уже 5,- говорится в статье.

"Мы их создали, для того, чтобы иметь правдивую картину избирательного процесса, где можно проголосовать за партию, сделать выборы прозрачнее и попытаться избежать фальсификации exit-poll", - подчеркивает ряд казахстанцев.

- Интересно, есть ли аналогичные механизмы в Кыргызстане? В республике также пройдут выборы. Правда президентские. Причем выборы в обеих странах состоятся 10 января, задается вопросом "Дикая Азия".