Погода
$ 83.00 - 83.40
€ 101.37 - 102.87

Правительство КР не намерено продавать месторождение Джетим-Тоо

133  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В правительстве Кыргызстана заявили, что не намерены продавать месторождение Джетим-Тоо. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр КР Максат Мамытканов.

Он отметил, что сейчас много обвинений в адрес правительства о том, что чиновники намерены продать крупное месторождение металла, расположенное в Нарынской области.

"Мы хотим сделать так, чтобы богатства нашей страны достались народу. Мы больше не будем продавать наши месторождения дешево на аукционах", - сказал он.

Мамытканов добавил, что планируется создать государственную компанию, которая будет открытым акционерным обществом. По словам вице-премьера, доходы от месторождения будут нацелены на поднятие экономики страны и улучшения жизни народа.

В свою очередь, глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР Жыргалбек Сагынбаев добавил, что заявления о том, что месторождение продано, не соответствует действительности.

"Джетим-Тоо полностью принадлежит государству. Все ранее подписанные документы аннулированы. Есть все соответствующие этому решения судов. Никаких споров вокруг месторождения нет", - констатировал он.

Источник: kabar.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395923
Теги:
Нарынская область, Кыргызстан, Максат Мамытканов, месторождение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  