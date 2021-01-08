Правительство КР не намерено продавать месторождение Джетим-Тоо

В правительстве Кыргызстана заявили, что не намерены продавать месторождение Джетим-Тоо. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр КР Максат Мамытканов.

Он отметил, что сейчас много обвинений в адрес правительства о том, что чиновники намерены продать крупное месторождение металла, расположенное в Нарынской области.

"Мы хотим сделать так, чтобы богатства нашей страны достались народу. Мы больше не будем продавать наши месторождения дешево на аукционах", - сказал он.

Мамытканов добавил, что планируется создать государственную компанию, которая будет открытым акционерным обществом. По словам вице-премьера, доходы от месторождения будут нацелены на поднятие экономики страны и улучшения жизни народа.

В свою очередь, глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР Жыргалбек Сагынбаев добавил, что заявления о том, что месторождение продано, не соответствует действительности.

"Джетим-Тоо полностью принадлежит государству. Все ранее подписанные документы аннулированы. Есть все соответствующие этому решения судов. Никаких споров вокруг месторождения нет", - констатировал он.

Источник: kabar.kg