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В Бишкеке демонтировали 53 незаконно установленные рекламные конструкции

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В Бишкеке в ходе рейдовых мероприятий демонтировали 53 рекламные конструкции, установленные с нарушением требований законодательства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По её данным, сотрудники Управления по контролю за землепользованием провели проверку на улице Курманжан Датка, на участке от улицы Набережной до улицы Гидростроителей.

На одной стороне улицы демонтировали 15 вывесок магазинов и кафе, размещённых с нарушениями. В отношении ряда объектов составлены протоколы по статье 107 Кодекса КР о правонарушениях за установку рекламных конструкций без соответствующих разрешительных документов.

Демонтаж незаконной рекламы на противоположной стороне улицы запланирован на ближайшее время.

Кроме того, совместно с администрацией Свердловского района проведены работы по устранению незаконной рекламы торгового центра "Аламедин Гранд". В результате демонтировали 38 объектов, включая билборды, лайтбоксы, баннеры, указатели, рекламные наклейки и вывески.


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URL: https://www.vb.kg/462869
Теги:
реклама, Бишкек, демонтаж
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