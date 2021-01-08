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Как отметили Рождество Христово в Кыргызстане. Фоторепортаж

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане в накануне 7 января православные христиане праздновали Рождество Иисуса Христа. Праздничные богослужения прошли по всему Кыргызстану.

В Бишкеке центром стал Свято-Воскресенский кафедральный собор. Глава Бишкекской епархии Епископ Даниил поздравил верующих с праздником Рождества Христова:

"Дорогие братья и сестры, для нас Рождество Христово – это светлый и радостный праздник – начало нашего спасения. Когда Господь приходит в этот грешный мир, чтобы освятить его своим крестным и спасительным подвигом. Рождество Христово предшествующая ступень перед Пасхой Христовой. Рождество Христово – это особый свет, освещающий каждое человеческое сердце. Прошедший год был тяжелым для многих. И многим же кажется, что это трудное время уже никогда не закончится. Но, вот наступил двадцать первый год и мы надеемся, и молим Бога, чтобы Он даровал нам облегчение".

Прошло праздничное богослужение и в Храме Покрова Пресвятой Богородицы города Кант. Его настоятель отец Олег также поздравил прихожан с большим для христиан праздником.

А вот так служили рождественскую литургию в России в Храме Христа Спасителя в Москве:


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URL: https://www.vb.kg/395925
Теги:
православие, праздник, религия, Кыргызстан
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