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В Кыргызстан отправились наблюдатели от ШОС

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- Евгений Денисенко
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Миссия от Шанхайской организации сотрудничества приступила к работе в Кыргызстане. Она занимается мониторингом хода подготовки и проведения досрочных выборов президента КР и референдума по определению формы правления республики, запланированных на 10 января.

"Приглашение международных наблюдателей расценивается миссией как стремление республики обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность предстоящих выборов", - отмечают в Секретариате ШОС.

В состав миссии, возглавляемой генеральным секретарем ШОС Владимиром Норовым, вошли представители законодательных, исполнительных и избирательных органов государств-членов этой организации, а также их дипломаты и должностные лица Секретариата ШОС.

Миссия, как сообщается, займется изучением готовности избирательных участков, наблюдением за ходом голосования, организацией предвыборной кампании, подсчетом голосов, а также опросит проголосовавших избирателей, представителей кандидатов и других наблюдателей. Члены миссии развернут наблюдение в Бишкеке и в других городах, населенных пунктах Кыргызстана.

В связи с выборами и референдумом в КР работают также представители миссий СНГ, ОБСЕ и посольств ряда государств. Так, Межпарламентская Ассамблея СНГ направила в Кыргызстан мониторинговую группу, в которую вошли парламентарии стран Содружества, представители Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-членов МПА, сотрудники Секретариата Совета этой Ассамблеи. Координатором группы назначен заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по обороне, председатель Постоянной комиссии МПА по вопросам обороны и безопасности Виктор Заварзин.


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URL: https://www.vb.kg/395927
Теги:
выборы, ШОС
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