"Парламентаризм – это когда айыл окмоту может послать на три буквы акима"

10 лет после апрельских событий 2010 года дают нам основания оглянуться назад, подвести итоги, дать оценку. В частности, что мы имеем, что приобрели и потеряли за это время? И главное, чем заплатили за все это?

На площади Ала- Тоо в 2010 г. мы потеряли своих граждан, около 90 человек. Сразу после этого в Маевке потеряли еще несколько человек. Потом получили межнациональную резню на юге республики, где погибло более 500 человек и несколько тысяч получили ранения различной тяжести. Это первый итог, и никто ответственности тогда за все это не понес.

Далее в Кыргызстане провели референдум, тем самым. конституционно установили безответственную и главное, некомпетентную парламентскую власть, потому что формировали ее партийные боссы по критериям партийного членства. Все компетентные профессионалы были вышвырнуты на улицу.

Уничтожение основ государственной власти и государственного аппарата - прямое следствие парламентской модели, когда даже уборщицы в акимиате назначались по партийной квоте. Айыл окмоту мог послать на три буквы акима или министра, министр мог игнорировать главу Правительства, потому что его партия главнее. Развал государственной дисциплины дал полную возможность чиновникам различного уровня грабить страну, что привело к массовой коррупции. Государственное управление стало соответствовать басне Крылова "Лебедь, рак и щука".

Развал экономики также является следствием формирования некомпетентной, безответственной власти, как законодательной, так и исполнительной. Безответственный президент также вместо работы занимался оскорблением собственного народа и соседних руководителей, а последний вообще ничего не делал. Таков дизайн партийной парламентской модели.

В результате 10 лет подряд мы имеем постоянный, переходящий из года в год, дефицит бюджета, хотя до этого мы имели профицитный бюджет. За это время мы не смогли ни один туалет построить на собственные деньги, все делалось на кредиты доноров. Безработица, голод, нищета, суициды, насилие, ДТП со смертельными исходами, массовая миграция и бесконечные приграничные конфликты - это наша повседневная жизнь. И за всем этим стоят, если можно так выразиться, политические уроды, которые сами себя называют "элитой".

Ни один более-менее серьезный инвестор за эти годы не обратил даже внимание на возможность рассмотрения сотрудничества с властями Кыргызстана, только аферисты - однодневки.

Да, мы строили дома, дороги и этим восхищаются отдельные горе - политики. Но ведь все это за счет внешних кредитов, и в результате наш внешний долг за 10 лет вырос с 1,9 млрд, до 4, 8 млрд, долларов. Это нам надо было? Теперь будем голодать и снимать последнюю шкуру, чтобы расплатиться.

При этом все эти 10 лег все мы нагло и бодро занимались войной компроматов и сливом дезинформации. В результате народ за эти годы доведен до состояния гнева, злобы и ненависти.

Постоянные разборки и политические демарши привели к заполнению тюрем политическими оппонентами и простыми гражданами, что даже стало обычным явлением. С экранов не сходили политические перлы наших "ведущих политиков", мы смеялись, хотя нужно было плакать.

Да еще одно "достижение" - мы стали более "свободными" в области проведения гей-парадов (их было, кажется, уже три), стали более раскрепощенными и теперь не стесняемся проводить выставки, где нагло дефилируют голые бабы.

Что же радостного произошло за эти 10 лет? Таких событий можно назвать три: это золото Айсулуу Тыныбековой, Валентины Шевченко и группа Атая Омурзакова "Тумар", занявшая первое место на международном конкурсе. Можно было бы отнести к радостным событиям и Игры кочевников, но сколько государственных служащих, в первую очередь, таможенников, были замучены поборами со стороны власти на проведение этого мероприятия.

10 потерянных лет не вернешь. Больно видеть, когда все наши соседи ушли далеко вперед, а наши политические "уроды" продолжают удерживать существующую систему. Выбор и удержание парламентской модели - это преступление против собственного народа - это измена Родине.

Автор: Член Конституционного совещания Айдар Мамбеткадыров