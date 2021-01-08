Почему депутаты, сидя в парламенте, не показываете преимущества парламентаризма? Почему, сидя в парламенте, не общались с регионами? Почему, сидя в парламенте, показали всю несостоятельность партий в нашей стране... Об этом в соцсетях написала пользователь Айгуля Бурканова.
- Теперь голову морочите, и толком объяснить не можете, что вам надо. Пожили с партиями, чон рахмат, не понравилось! Партии у нас не приживаются, идёт бойкая торговля мандатами. Дальше больше и дороже, что мы видели 4 октября!- подчеркнула Бурканова.
Стоит отметить, что критика ЖК неоднократно касалась несостоятельности депутатского корпуса принимать самостоятельные решения без оглядки на 7-ой этаж. Особенно хорошо это проявилось в правление Сооронбая Жээнбекова. Так что те депутаты, которые поднимают шум по поводу смены формы правления с парламентской на президентскую – а что собственно изменится для вас? И не напомнить ли вам, господа законодатели, за что, собственно, нынешний 6 созыв ЖК прозвали "чимкириками"?