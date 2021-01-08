Почему депутаты, сидя в парламенте, не показываете преимущества парламентаризма? Почему, сидя в парламенте, не общались с регионами? Почему, сидя в парламенте, показали всю несостоятельность партий в нашей стране... Об этом в соцсетях написала пользователь Айгуля Бурканова.

- Теперь голову морочите, и толком объяснить не можете, что вам надо. Пожили с партиями, чон рахмат, не понравилось! Партии у нас не приживаются, идёт бойкая торговля мандатами. Дальше больше и дороже, что мы видели 4 октября!- подчеркнула Бурканова.