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"На Садыра Жапарова обрушился шквал критики. Ему мстят"

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- Азиз Осмонов
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На Садыра Жапарова обрушился настоящий шквал критики. Ему мстят и за то, что сидел за решеткой, и за то, что у него в друзьях влиятельные лидеры из юга, и за Кумтор, и за любовь простого народа. Поэтому, как и в случае с Сооронбаем Жээнбековым, чтобы отмести от себя клевету и критику Садыр Жапаров должен, в первую очередь, решить проблему с таможенными платежами, раскрыть все коррупционные схемы, работающие там. Граница Кыргызстана с Китаем (Иркештам и Торгурт) - один из самых главных источников поступления денег в страну, на который зарится все СНГ. Об этом в соцсетях сообщил писатель Замирбек Осоров.

По его словам, точно также следует решать проблемы крупных месторождений, гидроэнергетики, а также начинать строить железную дорогу, которая свяжет Кыргызстана с Китаем и Узбекистаном и выведет страну и регион из изоляции.

- Если продолжать и дальше закрывать глаза на коррупцию, регионализм и не предпринимать никаких усилий для укрепления независимости страны и выхода на мировой рынок, то обвинения в адрес Жапарова будут усиливаться, как во время правления Жээнбекова нарастала критика в его адрес, что он не наказал Матраимова. Если бы Жээнбеков решил проблему с таможней, никто бы не нападал на него за этого заместителя таможенной службы. То же самое касается и его предшественников - Атамбаева, Бакиева и Акаева. Все они были бы прощены, и даже об их личной коррумпированности не вспоминали особо, если бы только они решили крупные проблемы с таможней, с Кумтором, гидроэнергетикой и обеспечили выход Кыргызстана на мировой рынок посредством строительства железной дороги по маршруту Китай- Кыргызстана-Узбекистан. Народ справедливо называет наших экс-президентов подлецами, предателями и негодяями и призывает их к ответу. Но следует знать, почему это происходит, и как можно было не допустить этого, или хотя бы значительно ослабить подобные обвинения, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/395932
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Курманбек Бакиев, Садыр Жапаров, президент, Кыргызстан, политика, экс-президент
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