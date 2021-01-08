"В TRENDe": Задыхается Кыргызстан не только от смога...

Коррупция, безработица, падение уровня жизни и, как результат – три революции, по сути ничего не меняли. Вот уже два месяца в Кыргызстане временное правительство. И страна в ожидании президентских выборов и Референдума. Из 17 кандидатов кыргызстанцы выберут не только главу государства, но и придется определиться в какой республике – парламентской или президентской – дальше жить.

Какие шаги со стороны властей помогут оживить экономику Кыргызстана?

За счет чего будет расти ВВП Кыргызстана?

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