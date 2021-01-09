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В России подготовились к выборам президента Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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В России для граждан Кыргызстана, которые 10 января примут участие в выборах президента своей страны, подготовлено беспрецедентное количество избирательных участков – 15. Все они, как сообщили в посольстве КР в РФ, уже оснащены необходимым оборудованием и материалами, доставленными с родины.

Пять таких участков расположены в Москве (три – на территории самого посольства, два – на базе одной из столичных школ), по одному - в зданиях генеральных консульств КР в Екатеринбурге и Новосибирске, канцелярий посольства в Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке, Якутске, Иркутске, Сургуте и Южно-Сахалинске. Кроме того, силами представительства Госслужбы миграции КР в РФ дополнительный участок образован в Тюмени.

В день голосования дипломатам Кыргызстана в России помогут волонтеры из числа представителей диаспоры. Так, в Москве они будут встречать соотечественников уже при выходе со станции метро "Добрынинское", неподалеку от которой находится посольство КР, покажут путь или сопроводят к избирательным участкам, ответят на необходимые вопросы уже на месте.

Известно и количество избирателей- граждан Кыргызстана в России, списки которых составлялись сотрудниками дипучреждений в строгом соответствии с требованиями ЦИК КР. Общее число тех, кто намерен воспользоваться здесь правом голоса, - 31638 человек, в том числе в Москве – 17 891 (для сравнения – на выборах в Жогорку Кенеш 4 октября 2020 года таких в российской столице было 8973).

Сами выборы, а также назначенный на этот день референдум по форме правления в Кыргызстане, будут проходить 10 января в период с 8.00 до 20.00 по местному времени в каждом российском регионе. Первыми начнут голосовать кыргызстанцы на избирательном участке в Южно-Сахалинске, где разница по времени с Москвой – восемь часов.

Общественный порядок на всех участках будут обеспечивать по сложившейся традиции сотрудники российских правоохранительных органов. Мониторингом выборов займутся наблюдатели, в числе которых - представители кандидатов в президенты КР, международных, общественных организаций.


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URL: https://www.vb.kg/395940
Теги:
выборы, Россия, Кыргызстан
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