Выборы президента и референдум. Началось голосование вне помещений

В Кыргызстане уже началось голосование на досрочных выборах президента и референдуме. Сегодня проголосуют избиратели вне помещений.

Согласно конституционному Закону "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", проголосовать вне помещения могут избиратели, которые:

внесены в списки избирателей, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования; избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели, временно проживающие в местах, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.

А также в исключительных случаях по решению соответствующей избирательной комиссии голосуют по месту своего пребывания:

военнослужащие, несущие службу в день голосования в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местах, сотрудники органов внутренних дел, несущие службу в день голосования, избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы, список которых утверждается Центральной избирательной комиссией, избиратели, работающие вахтовым методом, участники референдума, находящиеся под домашним арестом, если они постоянно проживают на территории избирательного участка, в который входят по месту своего расположения места их временного пребывания. Участковые избирательные комиссии обязаны обеспечить таким избирателям возможность голосования вне помещения для голосования за один календарный день до дня голосования.

Голосование вне помещения для голосования проводится только за один календарный день до дня голосования в период с 8 до 20 часов и только на основании письменного заявления избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.

По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, для голосования вне помещения на досрочных выборах Президента Кыргызской Республики и референдуме Кыргызской Республики поступило 21 360 заявлений.