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Выборы в КР. ЦИК рассмотрел 21 заявление о нарушениях

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- Екатерина Улитина
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Рабочей группой по рассмотрению заявлений и жалоб избирателей и иных субъектов избирательного процесса при проведении выборов и референдумов в Кыргызской Республике в период с 24 октября 2020 года по 5 января 2021 года рассмотрено 21 заявлений и жалоб от субъектов избирательного процесса, из них 1 заявление отозвано заявителем.

По результатам рассмотрения заявлений Центральной избирательной комиссией принято 9 решений.

По 8 заявлениям направлены письма информационно-разъяснительного характера. На стадии рассмотрения находятся – 3 заявления.

Характер поступивших заявлений можно разделить по следующим категориям:

1) нарушение условий предвыборной агитации -12;

2) по вопросам регистрации кандидатов – 2;

3) подкуп избирателей – 1;

4) разное (письма информационного характера) – 4;

5) злоупотребление административным ресурсом – 2.

Напомним, выборы досрочные выборы президента и голосование по избранию формы правления состоится 10 января. Сегодня в Кыргызстане день тишины, когда любая агитация запрещена.


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URL: https://www.vb.kg/395947
Теги:
выборы, Кыргызстан, ЦИК
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